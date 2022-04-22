Baharın müjdecisi leylekler Aydın’ı mesken tutuyor

Havaların ısınmasıyla birlikte baharın habercisi olarak görülen leylekler, Aydın’a gelmeye başladı.

Türkiye’de havaların ısınmasıyla birlikte ilk leylek sürüleri görülmeye başlandı. Leylek göçleri baharın da habercisi olması nedeniyle doğaseverler tarafından heyecanla izleniyor. Baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler, Efeler ilçesi Dalama Mahallesi’ne gelerek, yıllardır aynı konumda olan yuvalarını etraftan topladıkları kuru ağaç dalları ile onarmaya başladı. Bölgede yaşayan vatandaşlar, yazı geçirecekleri yuvalarına geri dönen leyleklerin mahallenin simgesi haline geldiklerini ifade ettiler.