Bağarası’nda KADES uygulaması tanıtıldı

Aydın’ın Söke ilçesinde kadınlara KADES uygulaması tanıtıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Amirliğince, “ Jandarma Görevde Kadınlarımız Güvende Faaliyeti” çerçevesinde, Bağarası Mahallesi’nde kurulan pazaryerinde çalışan veya alışveriş yapan kadınlara ve Efeler ilçesinde tarlalarda çalışan kadınlara KADES Uygulaması konularında bilgilendirme yapıldı. Kadınlara, Jandarma’nın her zaman yanlarında olacağı hatırlatılarak, durumsal farkındalık oluşturmak amacıyla broşür dağıtımı yapıldı.