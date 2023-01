Bafa Gölü’nün balerinleri, görsel şölen oluşturdu

Doğal güzellikleri ile birçok doğa fotoğrafçısının kadrajına giren Bafa Gölü, birçok kuş türüne ev sahipliği yapmaya devam ederken, Bafa Gölü’nün durgun sularında süzülen kuşlar ise görsel şölen oluşturuyor.

Türkiye’nin doğa ve tarih açısından en güzel göllerinden biri olan Bafa Gölü, birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Her yıl binlerce su kuşunun geldiği Bafa Gölü, Önemli Kuş Alanı bölgesi olarak bilinirken, barındırdığı su kuşu sayısı nedeniyle de canlıların yaşama ortamı olarak önem taşıyan bölge olarak kabul edilen Ramsar kriterlerini yerine getiriyor. Her yıl birçok kuş gözlemcisi ve doğa fotoğrafçısına kapılarını açan Bafa Gölü’nün durgun sularında süzülen kuşlar ise adeta görsel şölen oluşturuyor. Kuğu Gölü balesinin balerinleri gibi ince uzun boyunları ile kıvrılarak süzülen kuğular, uzun bacakları ile su üzerinde adeta geçit töreni yapan flamingolar ve birçok kuş türü, kendilerini görmeye gelen misafirlerini selamlıyor. Doğa fotoğrafçılarının da kadrajını dolduran Bafa Gölü, her yıl ‘Gölün Balerinleri’nin oluşturduğu görsel şöleni kaçırmak istemeyen fotoğraf sanatçılarının da rotasında yer alıyor.

Bu çerçevede Bafa Gölü’ne gelen ve kuşların dansını fotoğraflayan eğitimci ve fotoğraf sanatçısı Yücel Sevingül ise “Bafa Gölü barındırdığı kuş türleri bakımından birçok kuş gözlemcisi ve fotoğraf sanatçısının çok sık ziyaret ettiği bölgelerden. Ben de her zaman buraya gelerek bu durgun sularda süzülen kuşları fotoğraflamaya çalışıyorum. Su kuşlarının oluşturduğu manzara mükemmel ve bu görsel şöleni, bir hatıra olarak fotoğraflıyorum. Burada nesli tehlike altında bulunan nadir kuş türlerini de görmek mümkün” dedi.