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Babasının böbreği ile hayata bağlanacak

BABASININ BÖBREĞİ İLE HAYATA BAĞLANACAK

AYDIN 21.09.2020, 17:53
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Babasının böbreği ile hayata bağlanacak

Aydın’da böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz tedavisi gören 4 yaşındaki kız, babasının böbreği ile hayata bağlanacak.

Vacterl sendromu sebebiyle bir süredir Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören 4 yaşındaki B.G., babasının böbreği ile hayata tutunacak. Minik B.G.’ye uygun böbrek bulunamaması sebebiyle kendi böbreğini bağışlamaya karar veren babaya yapılan doku testinden umut veren haber geldi. Doku uyumunun olduğu tespit edilmesinin ardından önceden planlanmış olan ancak Kovid-19 nedeniyle ertelenen nakil işlemleri için Aydın 112 Komuta Kontrol Merkezi tarafından Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile irtibata geçilerek uçak ambulans talep edildi. Talebin ivedi şekilde değerlendirilmesi sonrasında 4 yaşındaki B.G ve ailesi ambulans ile Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinden alınarak Adnan Menderes Havalimanı’na nakledildi. Buradan da Sağlık Bakanlığı Uçak Ambulansı ile İstanbul İstinye Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

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