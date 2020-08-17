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Babasına ait iş yerinde ölü bulundu
AYDIN’IN KUYUCAK İLÇESİNDE 25 YAŞINDAKİ BURAK CAN ÖNER BABASINA AİT İŞ YERİNDE ÖLÜ BULUNDU.
AYDIN 17.08.2020, 15:45
Aydın’ın Kuyucak ilçesinde 25 yaşındaki Burak Can Öner babasına ait iş yerinde ölü bulundu.
Olay, Kuyucak ilçesi Horsunlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, antrenör olarak görev yapan Burak Can Öner, babasına ait iş yerine geldi. Kısa süre sonra iş yerinden gelen silah sesini duyan dükkan komşuları durumu hemen 112 Acil Sağlık ve güvenlik güçlerine bilirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Öner’in hayatını kaybettiğini belirlerken, güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Genç antrenörün ölüm haberi ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.
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