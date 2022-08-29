’Baba Kız Oyunu’ Kuşadalı sanatseverlerle buluştu

Usta sanatçı Müjdat Gezen’in yazdığı ve kızı Elif Gezen ile oynadığı ‘Baba Kız’ tiyatro oyunu, Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro’da sanat severlerle buluştu. Usta sanatçı Müjdat Gezen, ’Kuşadası gibi bir kültür kentinde tiyatro sevenlerle bir araya gelmek cok güzel. Bu akşam bizi sizlerle buluşturan Kuşadası Belediyesi’ne teşekkür ederiz” dedi.

Sanatçılığının ve yazarlığının yanı sıra eğitimci kimliğiyle de Türk tiyatrosuna damga vuran Müjdat Gezen’in kızıyla olan anıları ve şiirlerinin oyunlaştırıldığı, ‘Baba Kız’ adlı tiyatro oyunu Kuşadalı sanatseverlerle buluştu.

Uzun zamandır yurtdışında yaşayan kızı Elif Gezen ile ’’Baba Kız” oyununda aynı sahneyi paylaşan Müjdat Gezen, kızının bestelediği şiirleri ve kızıyla olan anılarıyla, Kuşadalı tiyatro severlere unutulmaz bir akşam yaşattı. İki perdelik oyunun ardından Kuşadası Belediyesi meclis üyesi Fahrettin Çiçek usta oyuncu Müjdat Gezen ve kızı Elif Gezen’e plaket takdim etti.