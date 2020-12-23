Azılı suçlu Didim’de yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli şahsın 10 adet suçtan aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, bir şahsın durumundan şüphelenilerek ekip otosu ile kontrol amaçlı yanına yaklaşıldığı esnada şahıs kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu yakalanarak, yapılan kontrolde hırsızlıktan çok fazla kaydı bulunan E.C.K. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Yapılan sorgulamada 10 adet suçtan aranma kaydı bulunduğu tespit edilen E.C.K.’nın üzerinden 0.39 gram kristal tabir edilen Uyuşturucu Madde ele geçirildi. E.C.K. isimli şahıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.