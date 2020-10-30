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Azılı hırsızı Nazilli Polisi saklandığı evden alıp adalete teslim etti

NAZİLLİ'DE AZILI HIRSIZ NAZİLLİ POLİSİNDEN SAKLANAMADI

AYDIN 30.10.2020, 20:45
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Azılı hırsızı Nazilli Polisi saklandığı evden alıp adalete teslim etti

Aydın’ın Nazilli ilçesinde değişik suçlardan çok sayıda sabıkası bulunan suçlu saklandığı evde yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre hakkında basit yaralama, mala zarar verme, görevi yaptırmamak için direnme, hırsızlık, konut dokunulmazlığı ihlali gibi suçlardan toplamda 10 adet yakalama emri ve 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G. (26) Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin titiz çalışması sonucu saklandığı evde yakalandı.

Çıkarıldığı mahkemede tutuklanan S.G.’nin cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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