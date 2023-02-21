Azap Gölü’nün havadan manzarası mest etti

Aydın’ın Söke ilçesinde bulunan ve birçok kuş türünü ev sahipliği yapan Azap Gölü’nün doğal güzelliği havadan görüntülendi.

Aydın’ın Söke ilçesinde Avşar ve Yeşilköy mahalleleri arasında kalan ve Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olarak kabul edilen Azap Gölü, nesli küresel ölçekte tehlike altında bulunan Tepeli Pelikanlar ve su kuşları olmak üzere, yaz göçmeni leylekler, yırtıcı kuşlar, Saz Kedisi gibi nadir canlı türlerini bünyesinde barındırmaya devam ediyor. Önemli doğal yaşam alanlarından olan bölgenin korunmasına yönelik harekete geçilirken, gölün koruma ve kullanma dengesi ile çevresinde yaşayan yöre halkının menfaatleri gözetilerek, gelecek nesillere ulaştırılması için de incelemeler yapılıyor. Bu çerçevede bölgenin önemine dikkat çeken eğitimci ve fotoğraf sanatçısı Yücel Sevingül ise doğal güzelliği havadan görüntüledi.

Bölgenin doğal ve kültürel zenginlikleri, göl çevresindeki geleneksel yaşamı ile dikkat çeken yerlerden biri olduğunu ifade eden Sevingül; “Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olarak ilan edilen Azap Gölü nesli küresel ölçekte tehlike altında bulunan tepeli pelikanlar ve su kuşları olmak üzere, yaz göçmeni leylekler, yırtıcı kuşlar, Saz Kedisi gibi nadir canlı türlerini bünyesinde barındırıyor. Doğal peyzajı, çevresinde Myus Antik Kenti, nekropol alanları, şapeller ve antik yollarıyla ekoturizm faaliyetleri için bölgenin en güzel alanlarından biridir Azap Gölü” dedi.