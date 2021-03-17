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Azap Gölü’nde, ekoturizm için harekete geçildi

Aydın’ın Söke ilçesinde bulunan ve birçok kuş türünü ev sahipliği yapan Azap Gölü’nde yapılan incelemelerin ardından, av yasağı ile birlikte nesli tükenmekte olan kuş türlerinin de artması bekleniyor.

AYDIN 17.03.2021, 17:38
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Azap Gölü’nde, ekoturizm için harekete geçildi

Aydın’ın Söke ilçesinde bulunan ve birçok kuş türünü ev sahipliği yapan Azap Gölü’nde yapılan incelemelerin ardından, av yasağı ile birlikte nesli tükenmekte olan kuş türlerinin de artması bekleniyor.

Söke’nin Avşar ve Yeşilköy Mahalleleri arasında bulunan ve Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olarak kabul edilen Azap Gölü’nde ekoturizm incelemeleri gerçekleştirildi. Azap Gölü ve çevresinde, ekoturizm planlamaları ile ilgili gerçekleştirilen incelemelerin ardından gölün koruma ve kullanma dengesi ile çevresinde yaşayan yöre halkının menfaatleri gözetilerek, gelecek nesillere ulaştırılması için tüm katılımcıların ortak katkılarıyla Yönetim Planı hazırlandı.

Avşar ve Yeşilköy arasında kalan Azap Gölü’nün nesli küresel ölçekte tehlike altında bulunan Tepeli Pelikanlar ve su kuşları olmak üzere, yaz göçmeni leylekler, yırtıcı kuşlar, Saz Kedisi gibi nadir canlı türlerini bünyesinde barındırdığını ifade eden Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, gölün, doğal peyzajı, çevresindeki Myus Antik Kenti, nekropol alanları, şapeller ve antik yollarıyla ekoturizm faaliyetleri için bölgenin en güzel alanlarından biri olduğuna dikkat çekti.

“Türlerin çoğalmasını bekliyoruz”

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Aydın Şube Müdürlüğü Mahalli Sulak Alan Komisyonu Kararı ve Tepeli Pelikan Tür Eylem Planı kapsamında Azap Gölü’nün ava yasaklanması gereken sahalar içine alındığını ifade eden Sürücü; “Getirilen av yasağı ile birlikte göldeki kuş türlerinin de çoğalması beklenmektedir. Azap Gölü, her noktasından kuşları görebilme avantajıyla kuş gözlemcileri için ideal bir kuş gözlem alanıdır. DKMP Aydın Şube Müdürlüğü tarafından, yöre halkının ekonomisine katkı yapacak ekoturizm faaliyetleri için, manzara seyir terasları, kuş gözlem kulesi, bilgilendirme ve yönlendirme tabelaları, Avşar, Yeşilköy ve Myus’u doğadan birbirine bağlayan işaretli yürüyüş rotaları, yöre halkının ürettiği ürünleri satabilmesi için ahşap stantların yapılması düşünülmektedir. Azap Gölü ve çevresinde yapılacak ekoturizm faaliyetlerinin her iki köydeki yöre insanlarının sosyal ve ekonomik olarak gelişmesine yol açacağını söyleyen Avşar ve Yeşilköy muhtarları da bu projeden çok mutlu olduklarını ve desteklediklerini belirttiler. Sürekli kentlere olan göç nedeniyle özellikle genç kesimin köylerde azalması, tarım ve hayvancılığın da geleceğini olumsuz etkileyecektir.

Ekoturizm faaliyetlerinin, bölgedeki yöre insanlarına yeni iş imkanları ve alternatif istihdam olanaklarının doğmasına yol açması ve aynı zamanda turizmde yeni deneyimler ve destinasyonların oluşmasını sağlaması beklenmektedir” dedi.

“Un çuvalları paylaştırılacak”

EKODOSD tarafından, sulak alan ekosisteminin önemli canlılarından olan leyleklere karşı farkındalık oluşturmak ve duyarlılığı teşvik etmek için, göç eden leyleklerin uğrak yerlerinden olan Aydın’ın köylerine her yıl, gelen ilk leyleği gören kişiye 1 çuval un ödülü geleneğini bu yılda sürürdü. Bu yıl leyleği ilk gören vatandaşlara unlarının teslim edildiğini ifade eden Sürücü; “Her mevsim farklı güzelliklerin olduğu Azap Gölü, Avşar ve Yeşilköy’e gelecek misafirler, doğa ve tarihin yanı sıra, yazın tarım yapılan tarlalarda, kışın tekneyle balık tutulduğunu, suyun coğrafyayı binlerce yıldır nasıl değiştirdiğini, 2500 yıl önce bir liman kenti olan Myus’un günümüzde denizden 20 km. geride kaldığını büyük bir heyecan içinde izleyebilirler. Yapılan incelemelerin ardından, Avşar ve Yeşilköy’de leyleği ilk görenlerin unları, her iki köyün muhtarlarına teslim edildi. Avşar köyünde ilk gelen leyleği aynı anda 2 kişi gördüğünden, un çuvalı muhtar tarafından leyleği görenlere arasında paylaştırılacaktır” dedi.

Azap Gölü ve çevresinde gerçekleştirilen incelemelere Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge, Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürü Egemen İşcan ve uzmanlar, Avşar Muhtarı Erdoğan Bakan, Yeşilköy Muhtarı Ahdettin Topan ve EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü katıldı.
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