Azalan kan stoklarına Efeler Belediyesi’nden destek

Covid-19 salgını sürecinde kan stoklarında ciddi düşüş yaşanması üzerine harekete geçen Efeler Belediyesi, kan bağışı kampanyası düzenledi.

Kızılay Aydın İl Başkanlığı’nın Covid-19 pandemisi dolayısıyla azalan kan stoklarına Efeler Belediyesi destek olmak için kan bağışı kampanyası başlattı. Efeler Belediyesi Hizmet Binası girişinde gerçekleştirilen etkinlikte, belediye personelleri gönüllü olarak gereken kontrollerden geçtikten sonra kan bağışında bulundu.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın, yoğun iş programı dolayısıyla etkinliğe katılamadığını ifade eden Başkan Vekili Abidin Arslan; “Pandemi dolayısıyla azalan kan stoklarının bu tür kampanyalarla yerine geleceğinden ve vatandaşlarımızın kan taleplerini yerine getireceğinden hiç şüphemiz yoktur. Salgın dolayısıyla kan stokları çok azaldı ve böyle toplu halde kan bağışında bulunmanın da en etkili yöntemlerden olduğunu düşünüyorum. Bu kampanyanın hazırlanmasında emeği geçen Efeler Belediyesi Sağlık İşleri ekiplerine ve Kızılay Aydın ekiplerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Eralp Atay ve birçok belediye personeli kan bağışında bulunurken, Kızılay yetkilileri de kampanyaya desteklerinden dolayı Efeler Belediyesi’ne teşekkür etti.