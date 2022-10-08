AYTO’da Aydın için çalışacak kadrolar göreve başladı

Aydın Ticaret Odası’nda (AYTO) 2 Ekim Pazar günü yapılan oda organ seçimlerinin ardından, yönetim kurulu, meclis divanı, TOBB delegeleri, disiplin kurulu, komisyonlar ve komite başkanları seçildi. AYTO hizmet binasında yapılan seçimlerde Başkan Hakan Ülken oyların tamamını alarak tekrar yönetim kurulu başkanı oldu.

Seçimler sonunda kısa bir açıklama yapan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, “Güneş Grubu olarak, göreve geldiğimiz ilk günün heyecanıyla üçüncü dönemimizdeyiz. Bugün odamızda yönetim kurulu, meclis divanı, TOBB delegeleri, disiplin kurulu, komisyonlar ve komite başkanlarımızın seçimlerini tamamladık. Odamız ve Aydınımız için hayırlı olsun. Durmadan, yorulmadan, eğilmeden ve yılmadan çalışmaya devam” dedi.