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AYTO Yönetim Kurulu Üyesi Yüce; “Akaryakıt zamlanırken, istasyonlar zarar ediyor”

Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kemal Yüce, akaryakıt bayilerinin son dönemde artan maliyetler ve düşük kar marjı nedeniyle zarar ettiğini iddia etti.

AYDIN 15.02.2022, 13:26
AYTO Yönetim Kurulu Üyesi Yüce; “Akaryakıt zamlanırken, istasyonlar zarar ediyor”

Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kemal Yüce, akaryakıt bayilerinin son dönemde artan maliyetler ve düşük kar marjı nedeniyle zarar ettiğini iddia etti.

Akaryakıt işletmelerinin kar marjının yüzde 15 olması gerektiğini ifade eden Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kemal Yüce “Biz bayilerin ve dağıtıcının toplam brüt kar marjı yüzde 8 civarlarında, durum böyleyken akaryakıt işletmecilerinin faaliyetlerine devam edebilmesi için kar marjlarının en az yüzde 15 olması ve enflasyona karşıda korunması gerekiyor. Geçen yıl 2021 Şubat ayı itibari ile fiyatlar motorin grubunda 6.75 TL’ den, bu sene Şubat ayı içerisinde 15.50 TL fiyat noktasına geldi. Benzin grubunda da 7.35 TL’den, 15.35 TL’ye, otogaz fiyatlarında ise 4 TL civarında olan rakamlar bu yıl Şubat ayında 9 TL civarında seyrediyor. Ortalama maliyetlerimiz personel, enerji, banka komisyon, nakliye diğer giderler ile ortalama yüzde yüz arttı, lakin dağıtıcı ile bayilerin kar marjı TL olarak geçen sene ile aynıdır. Bu marj dağılımı ile çok sayıda bayi işletmelerinde kapanmayı dahi düşünmektedir ve ülkede birçok istasyon da kapanmıştır “ dedi.

“İşletmelerin sıkıntısı büyüyor”

Yüce açıklamasının devamında; “Biz akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren istasyonlarımızın işletmecileri olarak piyasadaki şu algıdan da oldukça rahatsızız. Şöyle ki zam günü geldiğinde toplumda “yine iyisiniz, köşeyi döndünüz” gibi söylemler bizleri çok üzüyor. Sebebi ise bizim satışlarımızın çok büyük bir bölümü kredi kartları aracılığı ile bu yüzden banka komisyon oranları, vade gün sayısı gibi faktörler, otomatik, otobil ve benzeri adlar ile yapılan iskontolu ve uzun vade satışlarımız. Açıklamak gerekir ise Ocak ayından 12 TL civarında satılan ürünlerin bankalardan bize dönüşü 30 gün olduğu düşünüldüğünde satmış olduğumuz litre ürünü şu anda 15 TL’den alabiliyoruz. Bunca maliyetin üzerine bir de vade dönüşüm maliyeti zaten akaryakıt istasyonlarını perişan etmiş durumdadır. Hal böyleyken bir istasyon işletmecisi olabildiğince litre fiyatlarının stabil durumda seyretmesini ister, artmasını değil. Bizler, bu sektör için 24 saat canla başla çalışan, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı kendimize hedef seçmiş işletmeler olarak yüzümüzün gülmediğini ve gerekli çalışmalar için Ocak ayı içerisinde Meslek Komitemiz ile Odamızda yapmış olduğumuz çalışmaları TOBB sektör meclisine sunmuş bulunmaktayız. TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan Ülken’in de bu konuyu yakından takip ettiğini bildirmek ister, tüm meslektaşlarımızın kısa zamanda bol kazançlı iyi günler geçirmesini dilerim” diye konuştu.

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