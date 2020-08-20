banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
UEFA Avrupa Ligi'nde final zamanı: Sevilla - Inter
UEFA Avrupa Ligi'nde final zamanı: Sevilla - Inter
Yağmur sonrası İstanbul Boğazı'nda şok eden görüntü
Yağmur sonrası İstanbul Boğazı'nda şok eden görüntü
“Yatırımlarınızı tek bir araçta değerlendirmeyin“
“Yatırımlarınızı tek bir araçta değerlendirmeyin“
Hicri yılbaşı Muharrem ayı başladı mı?
Hicri yılbaşı Muharrem ayı başladı mı?

AYTO, Genişletilmiş Meslek Komitesi toplandı

AYTO, GENİŞLETİLMİŞ MESLEK KOMİTESİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRDİ.

AYDIN 20.08.2020, 13:43
4
AYTO, Genişletilmiş Meslek Komitesi toplandı

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da etkisini gösteren Covid-19 pandemisi sebebiyle faaliyetleri duran sektörlerdeki üyeleri için harekete geçen AYTO, Genişletilmiş Meslek Komitesi Toplantısı’nı gerçekleştirdi.

Aydın Ticaret Odası (AYTO), koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetleri duran ve gelir kaybı yaşayan üyeleri için Genişletilmiş Meslek Komitesi Toplantısı gerçekleştirdi. M. Rifat Hisarcıklıoğlu Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya bar, nargile kafe, yurt işletmecisi, özel okul, öğrenci servisleri ve kırtasiyeci üyeleri katıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetleri duran ve gelir kaybı yaşayan üyeleri için iki ayrı grupta gerçekleştirilen toplantılarda AYTO Başkanı Hakan Ülken’in başkanlığında ilgili sektörlerin koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetlerinin durduğu süreçte yaşadıkları sorunlar, talep ve beklentiler istişare edildi. Toplantıda genel sektör sorunlarının yanı sıra, okulların açılması tarihinin özel yurt, kırtasiyeci ve öğrenci servisi işletmecilerine etkisi, cansuyu kredilerinin arttırılması ve bir yıl sonra ödemeli kredilerin çıkarılması, öğrenci servisi km- fiyat değişiklikleri gibi birçok sektöre özgü konular görüşüldü.

Üyelerin sorunları ve çözüm önerileri birebir dinleyen AYTO Başkanı Hakan Ülken toplantıda görüşülen noktalar hususunda AYTO Yönetim Kurulu, Meclis ve Komite üyeleri temsilcilerince gerekli çalışmaların yürütüleceğini dile getirerek, “Aydın Ticaret Odası olarak salgın sürecinin başından bu yana hem gerekli tedbirlerin alınması hem de üyelerimizin küresel ölçekte yaşanan ve ülkemizi de etkisi altına alan Koronavirüs salgınından ekonomik olarak en az hasarı almaları amacıyla gerek üyelerimizin sorun ve taleplerinin ilgili kurum ve makamlara iletilmesi gerekse kamu ve özel bankalar ile kredi görüşmeleri başta olmak üzere elimizden geleni yapıyoruz. Bugün bu toplantıda görüşülen sorun ve taleplerin meslek komitesi temsilcilerimiz ile valilik başta olmak üzere ilgili makam ve kuruluşlara gidilerek iletilmesi ile kalmayıp başta üst kuruluşumuz TOBB öncülüğünde başta T.C. İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı gibi ilgili bakanlık birimlerine yazılı olarak da iletilmesini sağlayacağız. Bu süreçte üyemizin sesi olmaya çalışıyoruz. Başta belirttiğim gibi şahsi telefonumdan her zaman sms veya arama yoluyla çekinmeden bana ulaşabilirsiniz. Sağlık başta olmak üzere, en kısa sürede ülke olarak bu zorlu süreci atlatmak dileğiyle” dedi.

Yorumlar (0)
banner378
24°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 20 Ağustos 2020
İmsak 04:37
Güneş 06:12
Öğle 13:13
İkindi 16:59
Akşam 20:03
Yatsı 21:31
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25