AYTO Başkanı Ülken: "Uluslararası ödül gururu hepimizin"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası (AYTO) Başkanı Hakan Ülken AYTO’nun Asya-Pasifik Bölgesi’nin ‘En İyi Odası’ seçilmesinin kendileri için büyük bir onur ve gurur kaynağı olduğunu belirterek ödülü oda personeline ve üyelerine ithaf etti.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, yönetim kurulu ve meclis üyeleri ile basın mensupları ile düzenlenen yemekli toplantıda buluştu. Efeler ilçesindeki bir restoranda gerçekleştirilen toplantıda konuşan AYTO Başkanı Hakan Ülken AYTO olarak çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüklerini ifade ederek, "Aydın Ticaret Odası olarak 800 metrekarelik bir binadan 8 bin metrekarelik bir binaya geçtik. Kendi enerjisini kendi üreten, üyesinin tüm ihtiyaçlarını en üst kalitede hizmet edecek şekilde sağlayan bir hizmet binası oldu. Binaları güzel yapabilirsiniz ama binaların içerisi dolu değilse, o binaların bir ruhu yoksa, gerçek sahiplerine hizmet aşkı yoksa o binalar sadece birer beton yığınıdır. Biz o binayı ruhlandırdık ve Aydın’a en az 100 yıl hizmet edecek bir bina kazandırdık. O binanın ardından da doğru projeler, doğru hareketler ile bütçeleri doğru kullanarak, işimizi severek yaparak, üyelerimizle odayı bütünleştirerek odamızı uluslararası ödül kazanır hale getirdik" dedi.

AYTO’nun Paris, Berlin ve Londra Ticaret Odalarının hizmet kalitesi ile aynı standartlarda hizmet veren bir oda haline geldiğini ifade ede AYTO Başkanı Ülken, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği; 365 oda ve borsa ile, 181 ilçe ve 81 ilde örgütlenmiş bir yapı. Yine aynı şekilde dünyanın her yerinde odacılık sistemi var ve bu sistemler birbirleri ile entegre. Akreditasyon sistemi tüm dünyada ortak olarak değerlendiriliyor. Bugün itibari ile Aydın Ticaret Odası; Paris, Berlin ve Londra Ticaret Odalarının hizmet kalitesi ile aynı standartlarda hizmet veren bir oda haline gelmiş durumda" diye konuşarak ölçümlemeyi bağımsız uluslararası kurumların yaptığını hatırlattı.

"Bu gurur hepimizin"

AYTO’nun 28 ülkenin oluşturduğu Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI) tarafından ’En İyi Oda’ seçilmesini değerlendiren Başkan Ülken, "Milletlerarası Ticaret Odası, Avrupa Odalar Birliği ve Asya Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu gibi uluslararası oda ve birliklerinin üyelerinin arasında yarışmalar düzenleniyor. Türkiye’den bir çok odanın da başvurduğu bu yarışamaya AYTO olarak biz de dahil olduk. Üyeye hizmet kalitesinin üzerinde bir değerlendirme yapacakları için burada dikkat ettikleri ana unsur; sizin yapmış olduğunuz projeler, o projelerin çıktıları, onların üyeye olan etkileri, üyelerin bunlardan memnuniyet dereceleri, bunları hangi bütçelerle yaptığınız ve nasıl bir çıktı elde ettiğiniz, odanın kendi işlevsel yönü, binasının hizmet kalitesine uygunluğu gibi onlarca parametreyi dikkate alırlar. En son da üyelere Call Center üzerinden memnuniyet anketi de yaparlar. Tüm bunları listelediklerinde karar verirler. Türkiye’de hacimsel olarak, bulunduğu ildeki nüfus popülasyonu olarak, odanın üye sayısı ve bütçesi gibi değerlendirmeleri bir araya koyduğunuzda bizden çok daha güçlü ve büyük odaların olduğu ve Rusya, Çin, Tayvan, Japonya, Yeni Zelenda ve Avusturalya gibi Türkiye’den Japonya’ya kadar 28 ülke içerisinde birinci olmak inanılır gibi değil. Bizim için çok büyük onur ve gurur oldu. Bunları da tepeden en alta kadar Aydın Ticaret Odası yöneticilerine, personeline ve bizlerin arkasında duran üyelerimize borçluyuz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bizim sabah kalktığımızdan akşam yattığımız zamana kadar tek düşüncemiz üyelerimizin hak ve menfaatleri, ilimizin ekonomisi ve Aydınımızın gelişmesidir. Bununla ilgili komitelerimiz ve meclis üyelerimiz ile birlikte çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

AYTO Başkanı Ülken’in odanın projeleri ve çalışmaları hakkında çeşitli bilgilendirmelerde de bulunduğu toplantı, soru-cevap bölümü ile sona erdi.