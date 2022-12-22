AYMES Kariyer Günleri başladı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Aydın Meslek Yüksekokulu (AYMES) ’Kariyer Günleri’ Öğr. Gör. Mehmet Temel’in konuk olduğu etkinlikle başladı.

Açılış konuşmasını Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İlyas Karabıyık’ın yaptığı etkinliğe, öğrenciler ve akademisyenler katıldı. Girişimciliğin ve çalışmanın önemine vurgu yapan AYMES Müdürü Prof. Dr. İlyas Karabıyık öğrencilere, ülkelerine ve kendi geleceklerine sahip çıkmaları tavsiyesinde bulundu. Öğr. Gör. Mehmet Temel konuşmasında, tasarımını ve üretimini yaptığı makineler ile sektöründe büyük bir ihtiyacı karşıladığını belirtti. Bu bağlamda milyonlarca lirayı ülke ekonomisine kazandırdığını vurgulayan Öğr. Gör. Mehmet Temel, öğrencilere inanırlarsa ve çalışırlarsa başaramayacakları hiçbir şeyin olmadığı vurgusunu, kendi hayatından örneklerle anlattı.