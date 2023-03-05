Aydınspor, şampiyonluğu garantiledi

Aydınspor, Cumhuriyet’in 100. yılında Aydın Süper Amatör Lig 1. Grup’ta ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Aydınspor, ligin 14’üncü haftasında Adnan Menderes Stadyumu 1 Numaralı Yan Saha’da Köşk Doğanspor’u konuk etti. Karşılaşmayı Efe Gümüş ve Kaan Bartu Büyükyıldırım’ın golleriyle 2-0 kazanan siyah beyazlılar, ligin tamamlanmasına 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Ayrıca Bölgesel Amatör Lig Yükselme Playoff’una katılma hakkını kazandı.

Karşılaşma, 5 Mart Pazar günü saat 14.00’te başladı. Yoğun yağmur altında gerçekleşen karşılaşmaya Aydınspor, 8’inci dakikada Efe Gümüş’ün kafa vuruşu golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıda Efsane etkili bir futbol sergileyerek devreyi 1-0 önde kapattı. İkinci yarının başında oyuna dahil olan takım kaptanı Kaan Bartu Büyükyıldırım, 65’inci dakikada topu filelerle buluşturdu ve skoru tayin etti: 2-0.

Ligin tamamlanmasına 3 hafta kala, Aydınspor’un yakın rakibi Kuyucakspor’un Aydın Büyükşehir Belediyespor’a kaybetmesi sonucu ikili averaj üstünlüğü göz önünde bulundurularak Aydınspor’un şampiyonluğu garantilendi. Efsane Aydınspor, grup sezonunu 26 Mart Pazar günü saat 13.00’te Atça Belediyespor’u konuk ederek tamamlayacak.