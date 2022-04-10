Aydınlılardan polis stantlarına yoğun ilgi

Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 177’nci yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Aydın Atatürk Kent Meydanı’nda kurulan polis stantlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Türk Polis Teşkilatı’nın 177’nci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kutlamaları dolayısıyla Atatürk Kent Meydanı’nda emniyet teşkilatı birimleri ilgili stant kuruldu. Kades, Uyuma, Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük, Siberay, En İyi Narkotik Polisi Anne gibi başlıca projelerin ve birimlerin tanıtıldığı stantlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 7’den 70’e herkesle yakından ilgilenen polis ekipleri çeşitli hediyeler dağıttı. İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici de kurulan stantları gezerek gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İl Emniyet Müdürü Ekici’ye müdür yardımcıları ve birim müdürleri de eşlik etti.