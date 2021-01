Aydınlılar Halk Ege Et’e ilgi gösteriyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin bir iştiraki olan Halk Ege Et, kaliteli hizmeti ve ürünleriyle Aydınlıların ve İzmirlilerin vazgeçilmez adresi olmaya devam ediyor. Alışveriş yapmaya gelen vatandaşlar şubelerin önünde uzun kuyruklar oluştururken, vatandaşlar Halk Ege Et’ten alışveriş yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Uzun yıllardır Aydın merkezde yaşayan Ahmet Nazif Taner, Başkan Çerçioğlu’nun hayata geçirdiği projelerle Aydın’da birçok şeyin değiştiğini ifade ederken "Özellikle Halk Ege Et ve Halk Ekmek gibi projelerle halkın yararına hizmetler öne çıkıyor" dedi. Kendisinin de özellikle Halk Ege Et’ten alışveriş yaptığının altını çizen Taner, "Kendi bütçeme baktığımda ve çevremdeki insanlarla konuştuğumda alım gücümüzün gitgide düştüğünü görüyoruz. Halk Ege Et gibi ekonomik ve kaliteli ürünler sunan yapılar vatandaşları destekliyor. Böylesi projeler fazlasıyla vatandaşın yararına. Bence bütün belediyeler Halk Ege Et benzeri projeleri hayata geçirmeli" ifadelerini kullandı.

"Halk Ege Et halk yararına"

Alışverişini Halk Ege Et’ten yapan Aydınlı Cem Tosun, "Çok memnunuz, mağazalar çok hijyenik. Bunun yanı sıra güvenilir olduğu için Halk Ege Et’ten alışveriş yapıyoruz. Halk Ege Et projesi Aydınımıza çeşitlilik katıp tekelleşmeyi önlüyor. Rekabet ortamı oluşuyor, bu da biz tüketicileri yararına oluyor" şeklinde konuştu.

Halk Ege Et’ten her hafta alışveriş yapan İsmail Dinç "Çoğunlukla et ve süt ürünleri alıyorum. Denetimleri daha iyidir diye güvendiğim için Halk Ege Et’ten yıllardır alışveriş yapıyorum. Yıllardır da herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Çocuklarım için süt alıyorum, yoğurt yapıyoruz. Halk Ege Et, halk için yapılmış güzel bir uygulama" ifadelerini kullandı.

Başkan Çerçioğlu, “Vatandaşlarımıza teşekkür ederiz”

Halk Ege Et’le kaliteli, ekonomik, hijyenik yerli eti tüketicilerle buluşturmak için yola çıktıklarının altını çizen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Bu hedeflerimizden hiçbir sapma göstermeden hep daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Alışverişlerini Halk Ege Et’ten yapan vatandaşlarımızın duydukları güvene teşekkür ederiz. Halk Ege Et 2021 yılında da daha iyisini yapmaya devam edecek" dedi.