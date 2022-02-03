Aydınlılar güne sağanak yağışla uyandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde etkili olan sağanak yağışla birlikte, bazı bölgelerde küçük su birikintileri meydana gelirken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da saçak altlarına saklanmaya çalıştı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sabah saatlerinde de devam etti. Sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıkan bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanınca saçak altlarına saklanmaya çalışırken, yer yer araç sürücüleri trafikte zor duruma düştü. Yağışla birlikte bazı cadde ve sokaklarda ise küçük su birikintileri oluştu. Sağanak yağışın etkili olduğu bölgelerde ise belediye ekipleri vatandaşların mağdur olmaması adına çalışma başlattı. Yağışların aralıklarla akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.