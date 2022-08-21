Aydınlı yüzücüden büyük başarı

Bu yıl 34. kez gerçekleştirilen ve 2016 yılında dünyanın “En iyi açık su yüzme organizasyonu” seçilen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda Aydın’ı temsil eden Aslı Nüshet Keçelioğlu, yarışmada büyük bir başarıya imza attı.

Birçok spor branşında başarılı sporcular yetiştiren Aydın, ülke ve dünya genelinde yarışlarda da adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu çerçevede 34. kez gerçekleştirilen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda Aydın’ı temsil eden Aslı Nüshet Keçelioğlu, yarışmada büyük bir başarıya imza attı. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından organize edilen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda kulaç atan Aydınlı sporcu, bin 490 kişi arasında boğazın zorlu sularında mücadele ederek yarışmayı 6. olarak bitirdi.

Toplamda 5 kıtadan 2 bin 400’ü aşkın yüzücünün katıldığı yarışmada 6,5 kilometre kulaç atan yüzücüler, Asya’dan Avrupa’ya yüzerken aynı zamanda “Kıtalararası yüzücü” unvanını da kazanabilmek için mücadele ettiler.

Keçelioğlu’nun Aydın’ı başarılı bir şekilde temsil ettiğini ifade eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, başarılı yüzücüyü tebrik etti.