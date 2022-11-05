Aydınlı veteriner hekimlere ’insanlarda ilk yardım’ kursu

Aydın Veteriner Hekimleri Odası ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından veteriner hekimlere yönelik ’insanlarda ilk yardım kursu’ düzenledi.

Aydın Veteriner Hekimleri Odası ve İl Sağlık Müdürlüğünce veteriner hekimlere yönelik, ’insanlarda ilk yardım’ konulunu uygulamalı ve sertifikalı kurs düzenlendi. Bu çerçevede kursun birinci grup eğitimi 3-4 Kasım 2022 tarihlerinde gerçekleşti. Çeşitli konularda gerek teorik gerekse uygulamalı olarak eğitim alan veteriner hekimler ilk yardım konularında donanımlı hale geldi. Kursun düzenlenmesinde katkı sunanlara teşekkür eden Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin, "Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz’e, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Ekici’ye, İl Sağlık Müdürlüğü çalışanı meslektaşımız Yusuf Demiryürek’e, kurs eğitmenleri; Serdar Akbayır, Esra Erkeç ve Selma Kaplan’a şükranlarımı sunuyor, eğitimimize katılarak başarıyla tamamlayan değerli meslektaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.