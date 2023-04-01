Aydınlı üreticilere ’kuşkonmaz yetiştiriciliği’ eğitimi verildi

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen ’Kadın Çiftçiler Yeniliklerle Buluşuyor’ programı çerçevesinde Aydınlı üreticilere yönelik kuşkonmaz yetiştiriciliği konusunda eğitim verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı’nın destekleriyle Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından ’Kadın Çiftçiler Yeniliklerle Buluşuyor Programı’ çerçevesinde ’Efeler Diyarında Kuşkonmaz’ projesi yürütülüyor. Kuşkonmaz yetiştiriciliği konusunda Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde görevli Ziraat Yüksek Mühendisi Mehmet Şimşek tarafından Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda eğitim düzenlendi. Uzaktan eğitime katılan ve kuşkonmaz yetiştiriciliği konusunda bilgilendirme yapılan 30 çiftçiye eğitim sonunda katılım belgeleri verildi.