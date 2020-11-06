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Aydınlı Ülkü Ocakları’ndan Türkmenlere yardım eli

AYDINLI ÜLKÜCÜLER’DEN TÜRKMENLERE YARDIM ELİ

AYDIN 06.11.2020, 11:45
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Aydınlı Ülkü Ocakları’ndan Türkmenlere yardım eli

Aydın Ülkü Ocakları öncülüğünde başlatılan kampanyada Türkmenlere bir kamyon dolusu erzak gönderildi.

Aydın Ülkü Ocakları İl Başkanı Tayfun Şan öncülüğünde başlatılan kampanyaya 17 ilçedeki Ülkü Ocakları katıldı. Hatay’ın Yayladağı ilçesinde bulunan Türkmenlere gönderilen erzaklar yerlerine ulaştı. Türkmen kardeşlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız diyen Başkan Şan “Bayırbucak’daki Türk Milletinin öz evlatları Türkmen Kardeşlerimiz, eli kanlı rejimin saldırılarına karşı namuslarını ve topraklarını canları pahasına korumaktadırlar. Batının çifte standardı, İslam ülkelerinin sessizliğine karşı, Türkmen Kardeşlerimizin yanında Aydın Ülkü Ocakları olarak yer aldık. Türkmenler yalnız değildir, yalnız da olmayacaktır. Aydın Ülkü Ocakları ve İlçe Ülkü Ocaklarının katkılarıyla sağlanan gıda yardım paketleri, Bayırbucak’da Şehit ve Gazi olan ve hala vatan müdafaasına devam eden, Hatay İli Yayladağ ilçesi Geçici Barınma Merkezinde ve Yayladağ ilçesinde evlerde ikamet eden Türkmen kardeşlerimizin ailelerine ulaştırdık. Ülkü Ocakları, Türklüğün ve Türk Dünyasının yaşama arzusu, zor günlerin ümit aşısıdır” dedi.

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