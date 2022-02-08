Aydınlı sporcular madalyaları topladı

Adana’nın Kozan ilçesinde düzenlenen Oral Arslan Genç Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası tamamlandı. 57 ilden 462’si erkek ve 186’sı kadın sporcu olmak üzere toplam 648 sporcunun katıldığı şampiyonada erkeklerde 13, kadınlarda 12 sıklette madalya dağıtıldı. Oral Arslan Genç Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nın finalinde ringe çıkan Aydınlı boksörlerden 2’si gümüş, 2’si bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

70 kilogram Genç Kadınlar kategorisinde Aydın’ı temsil eden Meryem Kaçar Türkiye ikincisi, 81 kilogramda Fatma Kadıköylü Türkiye ikincisi, 48 kilogramda Buse Sağlan Türkiye üçüncüsü, 75 kilogramda ise Can Polat Bişki Genç Erkekler kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Elde ettikleri başarılarla Aydın’ı gururlandıran genç boksörleri tebrik eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu; “Adana’da düzenlenen Oral Arslan Genç Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda mücadele eden sporcularımız, şampiyonada üstün başarılar göstererek madalyalar kazanmış ve göğsümüzü kabartmıştır. Kazandığı çok değerli dereceler için sporcularımızı ve Antrenörümüz Yavuz Kılıç tebrik ediyorum. Başarılarının devam edeceğine inandığım boksörlerimizin yetişmesinde ve madalyalar kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.