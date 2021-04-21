Aydınlı şoförlere anlamlı destek

Aydın’da Mimar Sinan Mahalle Muhtarlığı ile Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Üyeleri örnek bir çalışmaya imza atarak, zor günler geçiren şoförler için Ramazan paketi hazırladı.

Kovid-19 salgını ile birlikte birçok esnaf zor günler geçirmeye devam ederken Aydın Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi ve Mimar Sinan Mahalle Muhtarlığı örnek bir çalışmaya imza attı. Kooperatif üyelerinin de destekleri ile birlikte Ramazan ayında ihtiyaç sahibi şoförlere destek olabilmek adına Ramazan paketleri hazırlandı. Konu ile ilgili açıklama yapan Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Gurbet Çamoğlu; “Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün ekonomik etkisi de büyük ölçüde hissedildi. Esnafımız emekçi kardeşlerimiz pandemi nedeniyle kısıtlı olarak çalışmaya devam etti. Bu zor şartlarda hizmet eden Aydın Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Üyelerine, değerli kooperatif başkanı Okan Yalçın ve Mimar Sinan Mahalle Muhtarlığımız ile birlikte ihtiyaç sahibi şoför kardeşlerimize gıda kolileri hazırladık. Böylesi zorlu bir dönemde onları da yalnız bırakmak istemedik. Başkanımıza, şoför kardeşlerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Mimar Sinan Mahalle Muhtarlığı olarak her zaman sizlerleyiz” dedi.