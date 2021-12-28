Aydınlı öğretmen çevre bilincini masallara taşıdı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Bilim ve Sanat Merkezinde eğitimci olarak görev yapan Dr. Yıldız Yenen Avcı, çevre bilincini masallara taşıdı. Avcı’nın; Cahit Uçuk’un masalları üzerine yaptığı araştırması, kitap olarak yayımlandı.

Çocukların dünyasında özel bir yere sahip olan masalların kimi zaman geleneksel yapının özelliklerini koruyarak kimi zaman da bu türde eser veren yazarların kalemiyle yeniden şekillenerek günümüze kadar geldiğini belirten eğitmen Dr. Yıldız Yenen, geleceğin teminatı çocuklara küçük yaşta çevre bilincinin aşılanması gerektiğini kaydetti. Cahit Uçuk’un hem klasik hem de modern masal anlayışına uygun yapıtlar verdiğini belirten Avcı, bu çalışmasında yazarın masal türündeki eserlerini eğitsel iletiler, sanatsal özellikler ve çocuk edebiyatına katkıları yönünden incelediğini belirtti.

Kısa masalların yanı sıra birbirinin devamı olan uzun soluklu seri masallar yazdığını, bu durumun ise edebiyatımız için bir yenilik olduğunu belirten Dr. Yıldız Yenen Avcı, Cahit Uçuk’un masallarında geleneksel kültürden yararlanmakla birlikte, günümüz insanının yaşam tarzına uygun kavram, olay ve durumlara yer verdiğini dile getirdi. Masallardaki kahramanlar havanın ve suyun kirlenmesinden, ozon tabakasının delinmesinden, egzoz dumanından rahatsızlık duyarak çevreyi korumak için çeşitli girişimlerde bulunduğunu kaydetti. Dr. Yenen, okuyucuya açık bir şekilde çevre bilinci aşılayan iletilerin masal geleneği için yeni olduğunu belirtti.