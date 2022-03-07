Aydınlı öğrencilerin 16 projesi finale kaldı

Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda ön değerlendirmeyi geçen ve bölge yarışmalarına katılmaya hak kazanan projeler belirlendi.

Lise eğitimine devam eden 37 bin 283 öğrencinin 25 bin 095 proje ile başvuru yaptığı yarışmanın ön değerlendirme sonuçlarına göre Aydın’dan 176 başvuru yapıldı ve bu başvurulardan 16 proje İzmir Bölge Finaline katılmaya hak kazandı.

Aydın Fen Lisesi (5), Aydın Sosyal Bilimler Lisesi (3), Nazilli Fen Lisesi (3), Nazilli Menderes Anadolu Lisesi (2), Nazilli Bilim Sanat Merkezi (1), Efeler Murat Hale Küçükoğlu MTAL (1) ve Söke MTAL (1) ve Nazilli Fen Lisesi ile ortak hazırladıkları proje ile özel bir Fen Lisesi İzmir Bölge Finalinde Aydın’ı temsil edecek.

İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Seyfullah Okumuş, elde edilen sonuçların sonuçlar ile ilgili olarak öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek; "Eğitimde her zaman marka şehir olan Efeler diyarı Aydınımızın bilimsel alandaki gelişimine katkı sunarak Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında bölge yarışmalarına katılmaya hak kazanan projelerin mimarları sevgili öğrencilerimiz ve değerli öğretmenlerimiz ile eğitim yöneticilerimize gösterdikleri üstün gayret ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.