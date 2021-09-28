Aydınlı öğrenciler TEKNOFEST’e damga vurdu

TEKNOFEST finallerinde Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına yarışan öğretmen ve öğrenciler yaptıkları birbirinden güzel ve yenilikçi ürün ve projeleriyle Türkiye şampiyonluğu, Türkiye 2’nciliği ve Türkiye 3’üncülüğü ile En iyi Sunum Ödüllerini aldı.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına yarışmaya katılan Nazilli Fen Lisesi öğrencileri Efe Karatekin ve Cemil Araz, danışman öğretmenleri Cansel Akel ile birlikte hazırladıkları tamamen yerli ve hareketli elektrikli otonom özellikli şarj istasyonu ile TEKNOFEST Akıllı Ulaşım Kategorisinde Türkiye 1’incisi oldu. Türkiye şampiyonu olan takımının başarılı gençlerinin imza attığı ürünün gelecekte tüm dünyada yaygınlaşacağına inandıklarını ifade eden Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, "Zira dünya da elektrikli araçların şarjını sağlayan şarj istasyonları sabit iken öğrencilerimizin ürettiği sarj istasyonu ise otonom ve özellikle hareketli olmasından dolayı dünyada ilk olma özelliğini taşımaktadır. Öğrencilerimize Türkiye şampiyonluğunu getiren bu güzel proje sayesinde hiçbir araç şarjı bittiği için yolda kalmayacak. Şarj istasyonu: ECHORUN’un çalışma prensibini özetleyecek olursak; şarjı biten elektrikli araç sürücüsü, mobil uygulamadan konum bilgisini sisteme girince otomobil formatındaki ve öğrencilerimiz tarafından tasarlanan ’şarj istasyonu: ECHORUN’ otonom sistemi ile bu konuma geliyor ve aracın şarj edilmesi de sağlanmış oluyor" dedi.

Aydın Milli Eğitim Müdürlüğü adına TEKNOFEST’e katılan Asımın Nesli Yıldız Takımı, Görme engelli bireylerin Braille olarak bilinen kabartma alfabesini kendi kendilerine öğrenmelerini sağlayan ve Türkiye’de bir benzeri olmayan projesi ile Eğitim Teknolojileri Kategorisinde Türkiye 2’ncisi oldu. Besna İlayda Erçin ve Tuğba Özcan’ın danışman öğretmenleri Önder Işık eşliğinde hazırladıkları ’Braille Alfabesi Türkçe Eğitim Seti’ görme engelli bireylerin egzersiz yapmalarına da olanak sağlayan bir elektronik karta da sahip olduğunu ifade eden İl Müdürü Okumuş, "Öğrenciler tarafından ürün haline dönüştürülen ve seri üretime hazır olan eğitim setimizin bir benzeri Türkiye’de bulunmuyor. Diğer taraftan, ses temelli okuma-yazma eğitimine uygun olduğu için bir ilk olma özelliği taşıyan bu proje, tasarımından koduna kadar proje öğrencilerin ürünü olduğu için yerli ve milli olma özelliği taşıyor" diye konuştu.

TEKNOFEST Türkiye 3.’lüğü ise İnsanlık Yararına Teknoloji alanında yarışan Didim Valiler Ortaokulu 7-C sınıfı öğrencisi Almira Düzel alırken, En İyi Sunum Ödülünü ise Nazilli Fen Lisesi Meandros Takımı kazandı. Öğrenciler Cemil Araz ve Altan Bilge, danışman öğretmenleri Cansel Akel ile birlikte katıldıkları yarışmada, Google Maps ile engelli bireyleri şehrin işaretlenen bölgesine yönlendiren tamamiyle milli ve yerli teknoloji ürünü olan ’Bulut Tabanlı Eğitim ve Kültür Aracı ’Çelebi’ ile Eğitim Teknolojileri alanında TEKNOFEST’te en iyi sunum ödülünü aldı.

Engelli dostu Çelebi’ye farklı dillerde istenilen öykü, hikaye, masal, bilgi ve metin kolaylıkla yüklenebildiğini kaydeden İl Müdürü Okumuş, "Bunun yanı sıra Çelebi’de karekodlu akıllı metinler ile tarihi ve kültürel lokasyonlara ait bilgiler de bulunmaktadır. Bu haliyle Çelebi eğitim aracı olmasının yanında kültür aracı olarak da kullanılabilir. Çelebi özgün olmasıyla da karşımıza geliyor. Çünkü aynısı veya benzeri cihaz hiçbir eğitim kurumunda kullanılmamaktadır. Ayrıca kültürel bir cihaz olarak da topluma açık hiçbir yerde bulunmamaktadır. Bu yönleriyle Çelebi görme engelli bireyler için yapılan teknolojik ürünler arasında dünyada bir ilktir. Bu haliyle müdürlüğümüz adına yarışmaya katılan gençlerimiz, yaptığı engelli dostu projeleriyle de TEKNOFEST’e farkındalık oluşturdular" ifadelerini kullandı.