Aydınlı muhasebeciler bu defa hesapları ile değil sanatları ile ortaya çıktı

Aydın Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası bu defa hesapları ile değil sanatları ile ortaya çıktı. Aralarında AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir’in de yer aldığı muhasebecilerden oluşan Tiyatro Grubu’nun 9’ncu gösterisi ’Gülanço’ Bodrum’da sahne aldı. Muhasebecilerin gösterisi büyük beğeni topladı.

Aydın’ın önde gelen muhasebeci ve mali müşavirlerinin aralarında bulunduğu isimlerden oluşan Aydın Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Tiyatro Grubu’nun 9’ncu gösterisi olan ’Gülanço’ seyirciyle buluştu.

Tuğçe Karabıyır ve Erkan Karadeniz’in yönettiği, AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, Ayşe Kaçmaz Akarkan, Çağlar Akar, Mehmet Kasaloğlu, Özgür Deniz, Pelin Çolakkol Barın, Serap Mutlu Savaş, Ahmet Daldal, Mutlu Tunç, Ramazan Karalar, Seçkin Çetin, Tamer Yücedağ’ın oyuncu kadrosunu oluşturduğu Gülanço, Bodrum Herodot Kültür Merkezi’nde sahnelendi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği tiyatro gösterisi, izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Aydın Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Tiyatro Grubu ekibi, sanat severlere ilgilerinden dolayı teşekkür etti.