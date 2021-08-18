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Aydınlı Müberra, Türkiye birincisi oldu

Aydınlı Emine Müberra Baydar, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen ’Gençlerin Kaleminde Bir Yunus Emre Deneme Yarışması’nda Türkiye birincisi oldu.

AYDIN 18.08.2021, 11:57
Aydınlı Müberra, Türkiye birincisi oldu

Aydınlı Emine Müberra Baydar, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen ’Gençlerin Kaleminde Bir Yunus Emre Deneme Yarışması’nda Türkiye birincisi oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Gençlerin Kaleminde Bir Yunus Emre Deneme Yarışması gerçekleştirildi. 13-25 yaş aralığındaki gençler katılım sağlayabildiği yarışmaya katılan Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. sınıf öğrencisi Emine Müberra Baydar, 13-17 yaş kategorisini kazanarak Türkiye birincisi oldu. Yunus Emre ile ilgili 16 kitap okuyan ve edindiği detaylı bilgiler ile birlikte deneme yazısını kaleme alan Aydın Gençlik Merkezi gönüllüsü Müberra’yı tebrik eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, “Emine Müberra Baydar 1 kitap yazmış ve ikinci kitabını yazmaya devam eden, gönüllülük faaliyetleri ile gençlik merkezimizde birçok alanda çalışmalara katılan örnek bir gencimiz. Kendisini tebrik eder, ailesine ve öğretmenlerine verdikleri emekler için teşekkür ederim” diye konuştu.
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