Aydınlı meslek lisesi öğrencileri, Aydın ekonomisine büyük katkı sağlıyor

Milli Eğitim Bakanlığının koordinesinde hayata geçirilen projeler ile birlikte Aydınlı meslek lisesi öğrencileri ülke ekonomisi ve üretimine önemli katkı sağlamaya devam ediyor. Aydın’da meslek lisesinden mezun olup ardından Elektrik Mühendisi olan Cemal Yılmaz’ın yanında staj yapan öğrenciler geleceklerini de başarılı büyüklerini örnek alarak planlıyor.

Gençlerin geleceğe hazırlanması adına önemli eğitim kurumlarından olan meslek liselerinde öğrenciler hem meslek öğreniyor hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Bu kapsamda Aydın’da da eğitim gören meslek lisesi öğrencileri, gerek okurken gerekse mezun olduktan sonra Aydın’ın her türlü alandaki güçlü üretimine katkı sağlıyor. Meslek lisesi mezunu Aydınlı bireylerin başarısına dikkat çeken Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, her geçen gün daha da iyi bir örnek olduğunu belirterek “Meslek lisesi mezunu bireylerin önemli katkılarına dair güzel örneklerine neredeyse her gün şahit olmaktayız” dedi.

Meslek liselerinin öneminin her geçen gün daha fazla anlaşıldığını ifade eden Okumuş; “Bu güzel örneklerden birisine de Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden mezun olup yurt dışına ihracat yapar duruma gelmiş mühendislik, elektrik, mekanik ve otomasyon sektörlerinde hizmet veren firma sahibi Elektrik Mühendisi Cemal Yılmaz’ı ekleyebiliriz. Yılmaz, meslek lisesinden mezun olduktan sonra önce teknik öğretmen daha sonra ise mühendis olmuş ve ardından da şu anda yurt dışına ihracat yapar konuma gelmiş, kendi firmasını kuruyor. Aynı zaman da Yılmaz’ın kurmuş olduğu firmada kendisi gibi aynı meslek lisesinde okuyan öğrenciler de yaz stajlarını yapmaktalar. Aynı Meslek Lisesi’nden mezun ve öğrencilerin bir arada aynı firmada Aydın’ın güçlü üretimine bizzat katkı sunmaları ise kamuoyunca büyük takdir topluyor. Bu ve bunun gibi meslek lisesi öğrencilerinin başarıları meslek liselerinin önemini bir kez daha gözler önüne sunuyor” dedi.

“İvme kazandırıyor”

Meslek liselerinin garantili iş bulma fırsatı sunduğunu da dikkat çeken Okumuş; “Aydın genelinde bu ve bunun gibi meslek lisesi öğrencilerinin başarılarını daha çok örnekleyebiliriz. Hangi işletme veya firmaya ve başarılarına baksak altında genellikle meslek lisesi öğrencileri ile meslek lisesi mezunlarının imzalarını görebilmekteyiz. Ayrıca Aydın’daki meslek liseleri ve firmalar ile protokoller düzenlenmekte olup meslek lisesi öğrencilerine okurken staj yapma imkanlarının yanı sıra burs imkanı da sağlamakta olup, bu protokoller dahilinde ise meslek lisesinden mezun olduktan sonra birçok alanda garantili iş bulma fırsatı da sağlanmaktadır.

Bu güzel gelişmeleri incelediğimizde ise Milli Eğitim Bakanlığı’nın attığı nokta atışı adımlar ile son yıllarda Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile bağlı olduğu eğitim kurumlarınca yapılan çalışmaların meyvesinin etkisini gösterdiğine şahit olmaktayız. Sektördeki işletme ve firmalardan alınan geri dönütler de gösteriyor ki özellikle meslek liselerine son yıllarda gereken önem ve değer verildikçe meslek liselerinin güçlerine güç kattığı ve dolayısıyla da Aydın’ın güçlü üretimi ile ekonomisine bir hayli ivme kazandırıyor” dedi.