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Bakan Koca: “mRNA aşısı olmuş olup 2. dozdan itibaren 6 aya kadar süre geçmiş hatırlatma dozu yapılmasının uygun olacağına karar verildi”
MSB Kaynakları: "Sosyal medyada yer alan S400’lerin İncirlik’e götürüldüğü iddiaları gerçek değildir."
Bakan Koca: “Mevcut aşılama durumu da değerlendirilmiştir. 1 doz aşılı olanların tüm nüfusa oranı yüzde 67, 2 doz aşılı olanların oranı ise yüzde 59’dur. Toplumsal bağışıklığı sağlayabilmek için bu oranın yüzde 70’in üzerine çıkarılması gerekmektedir.”
Bakan Koca: “(Biontech hatırlatma dozu) 60 yaş üzerindeki vatandaşlar. 18-60 yaş arasında olup kronik hastalıkları olanlar. Başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlar.”
Aydınlı kuyumcu hayatını kaybetti
Aydın’ın Efeler ilçesinde kuyumculuk yapan Mehmet Emin Doğruyol hayatını kaybetti.
AYDIN 03.11.2021, 21:21
Aydın’ın Efeler ilçesinde kuyumculuk yapan Mehmet Emin Doğruyol hayatını kaybetti.
Sarraflar çarşısında uzun yıllardır kuyumculuk yapan Mehmet Emin Doğruyol yaşamını yitirdi. Bir süredir kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen Doğruyol’un ani ölümü ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Doğruyol’un cenazesinin 4 Kasım Perşembe günü öğle namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından Kemer Mezarlığı’nda toprağa verileceği belirtildi.