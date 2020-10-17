Son Dakika
Aydınlı kayıp şahıs Fatih İçöz bulundu
AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE YAŞAYAN VE 5 GÜNDÜR KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN FATİH İÇÖZ BULUNDU.
AYDIN 17.10.2020, 20:06
2
Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşayan ve 5 gündür kendisinden haber alınamayan Fatih İçöz bulundu.
Edinilen bilgiye göre, bedensel engelli Fatih İçöz 5 gün önce kurulan semt pazarında bir tezgahta çalıştı. O gün pazardan ayrılan Fatih İçöz sırra kadem bastı. 5 gündür her yerde aranan İçöz için yakınları sosyal medyadan paylaşımlar yaparak bulmaya çalışmıştı. İçöz, bugün akşam saatlerinde annesi tarafından Efeler ilçesi Zeybek Mahallesi’ndeki Zeybek Parkı’nda bulundu. İçöz’den gelen sevindirici haber tüm yakınlarını sevince boğdu.
21°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 17 Ekim 2020
|İmsak
|05:46
|Güneş
|07:11
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:57
|Akşam
|18:28
|Yatsı
|19:47
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Sivasspor
|4
|7
|8. Hatayspor
|4
|7
|9. Göztepe
|4
|6
|10. Konyaspor
|4
|6
|11. Kasımpaşa
|4
|6
|12. Kayserispor
|5
|6
|13. Çaykur Rizespor
|5
|5
|14. Trabzonspor
|5
|5
|15. Malatyaspor
|5
|5
|16. Gençlerbirliği
|3
|4
|17. Beşiktaş
|4
|4
|18. Başakşehir
|5
|4
|19. Gaziantep FK
|4
|3
|20. Denizlispor
|4
|2
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|5
|12
|2. Altay
|5
|10
|3. Ankara Keçiörengücü
|5
|10
|4. Adanaspor
|5
|9
|5. Altınordu
|5
|9
|6. Tuzlaspor
|4
|8
|7. Adana Demirspor
|5
|8
|8. Samsunspor
|5
|8
|9. Giresunspor
|4
|7
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Bandırmaspor
|5
|5
|12. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|13. Bursaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|5
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|5
|3
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|5
|13
|2. Liverpool
|5
|10
|3. Aston Villa
|3
|9
|4. Leicester City
|4
|9
|5. Arsenal
|5
|9
|6. Chelsea
|5
|8
|7. Tottenham
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. Man City
|4
|7
|11. Southampton
|5
|7
|12. West Ham
|4
|6
|13. Crystal Palace
|4
|6
|14. Wolverhampton
|4
|6
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|10
|2. Cádiz
|6
|10
|3. Granada
|5
|10
|4. Real Betis
|5
|9
|5. Atletico Madrid
|4
|8
|6. Real Sociedad
|5
|8
|7. Villarreal
|5
|8
|8. Barcelona
|3
|7
|9. Sevilla
|4
|7
|10. Getafe
|4
|7
|11. Valencia
|5
|7
|12. Osasuna
|4
|6
|13. Celta de Vigo
|6
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2