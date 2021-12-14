Aydınlı işitme engelli genci darp eden sanıklar, Kocaeli’de hakim karşısına çıktı

Çalışmak için Aydın’dan Kocaeli’ye giden işitme engelli Engin E.’yi öldüresiye döven ve şiddet görüntülerini sosyal medyada paylaşan Fırat K. ve diğer 4 kişi hakkında hazırlanan iddianamenin ardından sanıklar mahkemeye çıkarıldı.

Olay, 25 Mart tarihinde çekilen şiddet görüntülerinin sosyal medyada tepki çekmesi ile ortaya çıkmıştı. Edinilen bilgiye göre, Aydın’da yaşayan işitme engelli Engin E., ’Delikanlı’ lakaplı Fırat K’nın ’Hediyelik eşya işinde çalışır mısın?’ teklifi üzerine İzmit’e geldi. Hediyelik ürünlerin satışını gerçekleştiren Engin E., Fırat K. ve yanında bulunan arkadaşları ile bir dağ evine gitti. Burada iddiaya göre Fırat K. ve arkadaşları, Engin E.’yi darp etmeye başladı. Fırat K., elindeki bıçağı işitme engelli Engin D’nin boğazına dayadığı haldeki çekilen görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı. Engin E.’nin ise işaret dilini kullanarak darp edildiği anları anlattığı görüntüsü, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çeken görüntüler, büyük yankı uyandırdı.

Engin E. şikayetçi olurken, Fırat K. ise olaydan sonra kayıplara karışmıştı. Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatan Kocaeli polisi Fırat K.’yı ve olayla ilgisi olduğu belirlenen Emrah M. ve Murat A., Salih Ö. ve Ersin K.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Kocaeli Adliyesi’ne sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fırat K. ve beraberindeki 4 sanığın da işitme engelli olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili hazırlanan iddianamede Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 şüphelinin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek “kasten öldürmeye teşebbüs, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, özel hayata ilişkin ses ve görüntüyü ifşa etme ve hakaret” suçlarından haklarında dava açılmasını kararlaştırdı. Haklarında dava açılan sanıkların yargılanmasına bugün devam edildi. Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanıklar, avukatlar ve işaret dili tercümanı hazır bulundu. Mağdur Engin E. ve avukatı ise duruşmaya SEGBIS ile katıldı. İfadesi işaret dili tercümanı eşliğinde alınan Engin E., "Fırat önce beni darp etti sonrasında sim kartımı zorla aldı. Fırat, sim kartımı alırken diğer sanıklar hiçbir müdahalede bulunmadı" dedi.

"Mahkumlar tarafından dayak yiyoruz"

Kendisi de işitme engelli olan sanık Fırat K.’nın savunması da işaret dili tercümanı eşliğinde alındı. Fırat K. savunmasında, "Cezaevinde zor şartlarda duruyoruz, mahkumlar tarafından dayak yiyoruz. Ben kimseyi duyamıyorum ama beni tehdit ediyorlar. Tek başıma sadece duvara bakıyorum, psikolojim bozuldu. Kendime zarar veriyorum" diye konuştu.

HTS sonuçları bekleniyor

Diğer işitme engelli sanıklar ise pişman olduklarını ve cezaevinde dayak yediklerini söyleyerek, tahliyelerini istedi. Mahkeme heyeti, sanıkların HTS sonuçlarının beklenilmesine, eksik evrakların tamamlanmasına ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.