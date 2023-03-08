Aydınlı işadamı Eşin: “Kadınlar insandır, biz insanoğlu"

Eşin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Eşin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle bir mesaj yayınladı. Eşin, mesajında depremzede kadınları da unutmadı.

Aydınlı iş adamı Eşin yayınladığı mesajında, “Dünyaya geldiğimiz ilk andan son nefesimize kadar kadınların varlığını, desteğini ve hayatımıza dokunuşlarını hissederiz. En savunmasız zamanlarımızda bir kadının, bir annenin şefkatiyle hayata tutunuruz. Eğitim hayatımızda bir kadın öğretmenin bilgileriyle büyürüz. Evlenip bir eş sahibi olduğumuzda ömür boyu onun desteğiyle yaşarız. Tarihimizde de kadınlar çok önemli roller üstlenmiş, ülkemize büyük hizmetlerde bulunmuş ve sayısız başarılar elde etmişlerdir. Bugün de afet bölgesinde görüyoruz ki, kadınlarımız anne bilinciyle, eş bilinciyle, evlat bilinciyle, hayatın tekrar inşa edilmesi için büyük mücadele veriyorlar. Başta sevgili annem, değerli eşim ve depremzede kadınlarımız olmak üzere güzel ülkemin tüm kadınlarının 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlar, saygılarımı sunarım” dedi.