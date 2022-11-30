Aydınlı iş adamı Atay vefat etti

Aydınlı iş adamı 86 yaşındaki Erdoğan Atay vefat etti.

Atay Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Atay İzmir’de hayatını kaybetti. Sabaha karşı çoklu organ yetmezliğinden vefat eden Atay’ın cenazesinin 1 Aralık 2022 Perşembe günü İzmir Alsancak Kocazade Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Aydın’daki aile kabristanlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Erdoğan Atay kimdir?

Atay Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Atay, 31.01.1933 yılında Aydın’da doğdu. Eğitimine Galatasaray Lisesi’nde başlamış, İsviçre Neuchatel’de Ecole Superior de Commerce’de tamamladı. Ege Sanayici ve İş Adamları Derneği Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği, Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclisi Üyeliği bulunuyor. Atay, evli ve 3 çocuk babasıydı.