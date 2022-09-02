Aydınlı gençler ’Yazımda Kardeşlik Var’ kampına uğurlandı

Aydın İl Müftülüğü ve Efeler İlçe Müftülüğü iş birliğinde, 12-14 yaş grubundaki 43 erkek öğrenci, Aydın Didim Akbük İzci Evi’nde 4 gün sürecek olan ’Kardeşlik Kampı’na uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gençlere yönelik organize edilen ‘Yazımda Kardeşlik Var Eğitim Programı Gençlik Kampları’ büyük bir heyecanla devam ediyor. Bu çerçevede Aydın İl Müftülüğü ve Efeler İlçe Müftülüğü iş birliğinde, 12-14 yaş grubundaki 43 erkek öğrenci, İl Müftülüğü Külliye Camii önünden Akbük İzci Evi’nde gerçekleştirilecek olan ’Kardeşlik Kampı’na uğurlandı.

Uğurlama programında konuşan İl Müftüsü Hasan Güneş, “Gençlerimiz kamp için bugün yola çıkıyor. Bu kampın gençlerimizin yeni eğitim öğretim yılına fiziken ve ruhen daha zinde girmelerine vesile olacağı kanaatindeyiz. Ayrıca bu kampta gençlerimiz; kardeşlik, yardımlaşma, paylaşma, dostluk, beraber hareket etme gibi bir çok maddi ve manevi güzel kazanımlar elde edecek ve bu kazanımları bir ömür boyu sürdüreceklerdir. Gençlerimize ve bizlere güvenen ailelerine teşekkür ediyor, faydalı ve eğlenceli bir kamp geçirmelerini temenni ediyoruz” diye konuştu.

Uğurlamaya, İl Müftüsü Güneş ve kamp hocalarının yanı sıra Efeler İlçe Müftü Vekili Adem Sakarya ve Din Hizmetleri Şube Müdürü Hüseyin Hasyılmaz da katıldı.