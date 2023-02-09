Aydınlı gençler projeyi yarım bıraktılar, depremzedelere koştular

Aydın Gençlik Merkezi projesi çerçevesinde Kars’a giden ve Kahramanmaraş depremi sonrasında projeyi sonlandırarak Elbistan’a geçen Aydınlı gençler ve gençlik liderleri, duyarlılık örneği sergileyerek Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün desteği ile hazırladıkları yardım kolilerini depremzedelere götürdü, çalışmalara yardım etti.

Kültürel ve ortak değerlerin paylaşılması amacıyla Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen “Efeler Diyarından Serhat Şehrine Yolculuk” projesi çerçevesinde Aydınlı gençler 3 Şubat günü Kars’a gitti. Gerçekleştirilen etkinlikler ile farklı kültürleri tanıyan Gençlik Merkezi üyesi 20 genç, il genelindeki tarihi ve kültürel alanları gezdi. 6 Şubat günü meydana gelen Kahramanmaraş Depremi sonrasında Sarıkamış Gençlik Merkezi’ne koşan Aydınlı gençler, depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyası çalışmalarına yardımcı oldular. Yaşanan depremin ardından projeyi sonlandırıp Aydın’a dönme kararı alınırken gençler, en yakın deprem bölgesine giderek yardım etmek istedi. Gençlik liderleri aracılığıyla Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu ile yapılan görüşmelerin gönüllü gençler ve gençlik liderleri rotalarını Elbistan’a çevirdi.

Gerçekleştirilen duyarlı davranıştan dolayı mutluluk duyduğunu dile getiren Müdür Fillkçioğlu’nun da destekleriyle gönüllü gençler ve gençlik liderleri, Elbistan Gençlik Merkezi ile iletişime geçerek, ihtiyaç listesi hazırladı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından sağlanan destekle birlikte gönüllü gençler ile birlikte gerekli malzemeleri alan gençlik liderleri, ürünleri paketleyerek Elbistan’a doğru yola çıktı. Uzun uğraş sonucu Elbistan Gençlik Merkezi’ne ulaşan Aydınlı gençler, yardım kolilerini yetkililere teslim ederek, yapılan çalışmalara destek sağladı. Aydınlı gençlerin duyarlı davranışı ise görenlerin takdirini topladı.