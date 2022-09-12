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Aydınlı genç, Denizli’de ölü bulundu
Aslen Aydın’ın Karacasu ilçesinden olan 29 yaşındaki Tayfun Tezde, Denizli’deki evinde ölü bulundu.
AYDIN 12.09.2022, 10:48
Aslen Aydın’ın Karacasu ilçesinden olan 29 yaşındaki Tayfun Tezde, Denizli’deki evinde ölü bulundu.
Karacasu ilçesi Güzelbeyli Mahallesi’nden olan 29 yaşındaki genç Denizli’de ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre Denizli’de güvenlik görevlisi olarak çalışan 29 yaşındaki Tayfun Tezde’den bir süre haber alınamayınca, ekipler gencin kaldığı adrese gitti. İkamete gelen ekipler talihsiz gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin cenazesi Pamukkale Üniversitesi morguna kaldırılırken kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Tezde’nin ani ölümü ailesi ve sevenlerini üzüntüye boğarken, cenazesi ikindi namazına müteakip Güzelbeyli Mahallesi’nden kaldırılacak.
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