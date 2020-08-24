Aydınlı gazeteciler seslerini suyun altından duyurmaya çalıştı

Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti (ABGC) tarafından gerçekleştirilen etkinlikte Aydın’da görev yapan basın mensupları, Kuşadası’nda tüplü dalış ile su altında ‘Yerel Medyana Sahip Çık’ yazılı pankart açarak seslerini duyurmaya çalıştı.

35 gazetecinin katıldığı etkinlikte, basın mensupları su altının eşsiz güzelliğini inceledi. Kuşadası’nda gerçekleştirilen etkinlikte Su Altı Kulübü ekibi tarafından verilen eğitimin ardından 4’lü gruplar halinde alıştırma ardından da su altı dalışı gerçekleştiren basın mensupları, yaklaşık 4 saat süren su altı etkinliğinde büyük keyif yaşadı.

Aydınlı Gazeteciler, su altında ABGC tarafından hazırlanan ‘Yerel Medyana Sahip Çık’ yazılı pankart açtı. Yerel basına destek verilmesi için farkındalık oluşturmak isteyen basın mensupları suyun altından seslerini duyurmaya çalıştı.

Gazetecilerin tüplü dalış deneyimi yaşamasından mutluluk duyduğunu söyleyen ABGC Başkanı Cem Ulucan, “Önce teknede planlanan etkinlik pandemi nedeniyle teknelerin kapasitesinin yarıya düşürülmesi üzerine burada yapıldı. Gazetecilerin stresli iş hayatlarından bir nebze uzaklaşmasını sağlamak, fiziksel ve ruhsal rahatlamalarına vesile olmak için bu tür sosyal ve sportif etkinlikleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.