Aydınlı gazeteciler seslerini suyun altından duyurmaya çalıştı
AYDIN BÜYÜKŞEHİR GAZETECİLER CEMİYETİ (ABGC) İLE CHP NAZİLLİ İLÇE BAŞKANI SERKAN SEVİM’İN ORGANİZE ETTİĞİ ETKİNLİKTE AYDIN’DA GÖREV YAPAN BASIN MENSUPLARI, KUŞADASI’NDA TÜPLÜ DALIŞ İLE SU ALTINDA ‘YEREL MEDYANA SAHİP ÇIK’ YAZILI PANKART AÇARAK SESLERİNİ DUYURMAYA ÇALIŞTI.
Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti (ABGC) tarafından gerçekleştirilen etkinlikte Aydın’da görev yapan basın mensupları, Kuşadası’nda tüplü dalış ile su altında ‘Yerel Medyana Sahip Çık’ yazılı pankart açarak seslerini duyurmaya çalıştı.
35 gazetecinin katıldığı etkinlikte, basın mensupları su altının eşsiz güzelliğini inceledi. Kuşadası’nda gerçekleştirilen etkinlikte Su Altı Kulübü ekibi tarafından verilen eğitimin ardından 4’lü gruplar halinde alıştırma ardından da su altı dalışı gerçekleştiren basın mensupları, yaklaşık 4 saat süren su altı etkinliğinde büyük keyif yaşadı.
Aydınlı Gazeteciler, su altında ABGC tarafından hazırlanan ‘Yerel Medyana Sahip Çık’ yazılı pankart açtı. Yerel basına destek verilmesi için farkındalık oluşturmak isteyen basın mensupları suyun altından seslerini duyurmaya çalıştı.
Gazetecilerin tüplü dalış deneyimi yaşamasından mutluluk duyduğunu söyleyen ABGC Başkanı Cem Ulucan, “Önce teknede planlanan etkinlik pandemi nedeniyle teknelerin kapasitesinin yarıya düşürülmesi üzerine burada yapıldı. Gazetecilerin stresli iş hayatlarından bir nebze uzaklaşmasını sağlamak, fiziksel ve ruhsal rahatlamalarına vesile olmak için bu tür sosyal ve sportif etkinlikleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.
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