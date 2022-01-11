Aydınlı gazeteciler düzenlenen gecede stres attı

Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti (ABGC) tarafından ’10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ dolayısıyla düzenlenen gecede Aydınlı gazeteciler bir araya gelerek stres attı.

ABGC ’10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ dolayısıyla yemekli bir eğlence organize etti. Kızılcaköy Mahallesi’ndeki bir restoranda düzenlenen geceye Aydın Basın İlan Kurumu Müdürü Nuri Gülen, ABGC Başkanı Cem Ulucan, Aydın Büyükşehir Belediyesi Basın Daire Başkanı Onur Arazsu ve Aydın’da görev yapan gazeteciler katıldı.

Gecenin açılış konuşmasını yapan ABGC Başkanı Cem Ulucan, "Gazeteciler yıllardan beri maalesef hep ekonomik sorunlarla boğuşuyor. TÜİK’in 2018 yılından bu yana her yıl yaptığı işsizlik araştırmasında birinci sırda gazeteciler çıkıyor. Aslında sorunun temelinin ekonomi olmadığını da daha yeni yeni anlıyoruz. Evet, ekonomik problemimiz var ama tek problemimiz bu değil. Mesela burada bulunanların bir çoğu gazete sahipleri. Bu gazeteler ya Ticaret Odasına yada Meslek Odasına kayıtlı. Mesela Esnaf Odası’na kayıtlı olan arkadaşlarım Elektrikçiler Odası’na kayıtlı. Ticaret Odası’nda da fotoğrafçıların altında bir komite var, orada oluşmuş. Aydın’da 70’e yakın gazete var. Bizim asıl problemimiz gazeteciler cemiyetinin dernek statüsünde olması. Yasama, yürütme ve yargıdan sonra dördüncü kuvvet denilen gazetecilik dernekler çatısı altında yönetiliyor. Oda olamıyoruz, birlik olamıyoruz. Bu durumun mutlaka değişmesi lazım. Bu mesleğin ekonomi dışındaki en büyük problemlerinden biri de maalesef bir meslek yasasının olmamasıdır. Akşam rüyasını görüp sabah gazeteci olunabiliyorsa, o zaman biz de akşam rüyasını görüp sabahında avukat, doktor yada berber olalım. İkinci talebimiz de basın meslek yasasının bir an önce çıkartılarak, mesleğe bir çeki düzen verilmesidir" dedi.

Pandemi döneminde gazetecilere destek olan kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek konuşmasını tamamlayan Başkan Ulucan, Aydın’da özel bir hastane ile de protokol imzaladı. İmzalanan protokole göre Aydın’da görev yapan Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti üyesi gazeteciler ve birinci derece yakınları özel hastaneden yüzde 15 indirimli olarak yaralanacak.

Ulucan’ın konuşmasının ardından orkestra birbirinden güzel şarkılarını geceye katılan gazeteciler için seslendirirken, gazeteciler de gecenin ilerleyen saatlerine kadar gönüllerince eğlenecek stres attı.