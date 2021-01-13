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Aydınlı gazeteciler; “Arkadaşlarımıza yapılan saldırının takipçisi olacağız”

Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC) ve Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti (ABGC) düzenledikleri basın toplantısı ile çıkartıldığı mahkemece tutuklanan uyuşturucu satıcısının yakınları tarafından gazetecilerin saldırıya uğramasını kınadı. Her iki cemiyet başkanı da olayın takipçisi olacaklarını ifade etti.

AYDIN 13.01.2021, 18:37
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Aydınlı gazeteciler; “Arkadaşlarımıza yapılan saldırının takipçisi olacağız”

Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC) ve Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti (ABGC) düzenledikleri basın toplantısı ile çıkartıldığı mahkemece tutuklanan uyuşturucu satıcısının yakınları tarafından gazetecilerin saldırıya uğramasını kınadı. Her iki cemiyet başkanı da olayın takipçisi olacaklarını ifade etti.

İlk olarak AGC ve ikinci olarak da ABGC’de düzenlenen basın toplantılarında bir araya gelen Aydınlı gazeteciler dün öğle saatlerinde adliye önünde tutuklanan uyuşturucu satıcısının yakınları tarafından darp edilen İhlas Haber Ajansı Muhabiri Murat Uçkaç ve Aydın’da yerel bir gazete muhabiri Kıymet Sarıyıldız’ı yalnız bırakmadı. Aydınlı gazeteciler saldırının sadece 2 gazeteciye değil kendilerine yapıldığını ifade ederek konu hakkında yetkili mercileri göreve davet etti.

AGC Başkanı Semra Şener; “Artık yeter!”

İki gazeteciye yapılan saldırının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nün hemen ardından yaşanmasının büyük üzüntü verici olduğunu ifadede eden AGC Başkanı Semra Şener, “Bildiğiniz gibi 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlanmakta. Biz daha cemiyetlerde 10 Ocak ile ilgili tebrikleri kabul ederken, genç meslektaşlarımız hoş olmayan bir saldırı ile karşı karşıya kaldılar. Üstelik bu saldırının gerçekleştiği en güvenilir yerlerden biri olması gereken Aydın Adalet Sarayı’nın önü. Böyle bir yerde güvenliğin sağlanamaması ve arkadaşlarımızın orda tutuklanan uyuşturucusu satıcısının yakınları tarafından darp edilmesi çok üzüntü verici bir durum. Bu olay camiamızı derinden üzdü. Bu tür olayların tekrar yaşanması için ne yapılması gerekiyorsa ivedilikle yapılmasının tam zamanı. Madem ki 10 Ocaklarda kurum ve kuruluşlardan çok samimi mesajlar ve dilekler alıyoruz, bu kurum ve kuruluşların samimiyetlerini gösterme vakitleri. Bu mesleğin can güvenliği ile yapılabilmesi için kanunen değiştirilmesi gereken ne varsa, emniyette alınması gereken tedbirler ne varsa bunların hepsinin alınması istiyoruz. Artık yeter, başka arkadaşlarımızın canları yanmasın” dedi.

ABGC Başkanı Ulucan; “İkinci bir saldırı yaşanması kabul edilemez bir durum oldu”

Günün ikinci ve son basın toplantısı ise ABGC’de düzenlendi. ABGC Başkanı Cem Ulucan yerel gazete muhabiri Kıymet Sarıyıldız’ın adliye önündeki saldırının ardından aynı kişilerce kentin en kalabalık olan yerlerinden biri olan Yağcılar içi Çarşısı’nda bir kez daha darp edildiğinin kabul edilemez olduğunu ifade etti. Başkan Ulucan, “Öncelikle gazeteci kimliğinden öte bir kadına saldırı var. Bu kabul edilemez bir durum. Orada insanların bu duruma duyarsız kalması da bizi üzen bir diğer nokta oldu. Cemiyetimizin iki tane avukatı var. Onun haricinde de dışarından konuya dahil olmak isteyen avukat arkadaşlarımız var. Hep birlikte bu işin takipçisi olacağız ve ceza almaları için mücadele göstereceğiz. Bugüne kadar buna benzer buna benzer olay yaşandı ama bence bu olayda birkaç farklı durum var. Bu olayın sorumluları cezasız bırakılmamalı" diye konuştu

CHP Aydın İl ve Efeler İlçe Gençlik Kolları başkanları da ziyaret ederek tepki gösterdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Dinç ve Efeler İlçe Gençlik Kolları Başkanı Artuğ Akosman ile yönetim kurulu üyeleri ABGC’yi ziyaret ederek saldırıya uğrayan gazetecilere geçmiş olsun dileklerini iletti. Basına yönelik saldırıların son bulmasını dileyerek gazetecilerin her zaman yanlarında olduklarını kaydeden CHP’li gençler Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini ileterek darp edilen gazetecilere çiçek takdim ettiler.
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