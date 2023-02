Aydınlı firma sevgililer gününe özel çikolata üretti

Aydın’da,14 Şubat Sevgililer Günü hareketliliği erken başladı. Aydın’da sevgilisini 14 Şubat’ta çok özel hissettirmek isteyenler çalışmalara erken başlayan Chocolate 333, kadınların ‘hayır’ diyemeyeceği bir çalışmaya imza atacak.

Tarih boyunca kadınların çikolata ve çiçeğe karşı ayrı bir ilgilerinin olduğunu belirten Chocolate 333 yetkililerinden Özlem Vardar, 14 Şubat’a hem sevgisini göstermek isteyen erkekler hem de özel olduğunu hissetmek isteyen kadınlar için farklı bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Çikolatanın, yıllardır aşkın ve sevginin ifadesi olarak kullanıldığını belirten Özlem Vardar, “Bu özel günde duygularını en tatlı şekilde ifade etmek isteyenler için özel çalışmalar yaptık. Sevgililer Günü’ne özel kalpli çikolata serisi, sargılı kalp şekli üzerine not yazabilecek şekilde özel tasarım kutusu ile sunum yapıyoruz. İçinde aşk olan her şey güzeldir düşüncesi ile yaptığımız bu özel üretim ile birbirini seven kişilerin sevgilerini perçinlemeye çalışıyoruz” diyerek yılın en mutlu gülerinden birine lezzet katmaya çalıştıklarını söyledi.

Firma, Sevgililer Günü çikolatasını Chocolate 333 mağazalarında ve internet sitesinde 1-14 Şubat tarihleri arasında özel olarak satışa sunacağını duyurdu.

Çikolatanın tarihçesinin yaklaşık 4 bin yıl öncesine Meksika’ya dayandığını belirten Chocolate 333 Mağaza Sorumlusu Özlem Vardar “Mutluluk ve huzur verdiği inanılan aynı zamanda çok sevilerek tüketilen çikolatanın bir çok faydası da var. Uzun süre aristokrat ve soyluların yiyeceği olan çikolatanın üretimi, Hollandalı kimyager Coenraad Johannes van Houten’ın icadı kakao makinesiyle bir devrime uğruyor. 1828’de icat edilen makine kakao yağını kavrulmuş kakao tohumlarından ayırıyor ve geriye kalan çikolata kuru bir toza dönüşebiliyor. Bu toz; sıvı ve başka malzemeler ile karıştırılabiliyor, katılaştırılıp yenilebilen, kolay hazmedilen çikolata haline geliyor. Çikolata üretiminin fiyatı bu şekilde düşüyor ve çikolatayı sıradan insanların da ulaşabileceği bir yiyecek haline getiriyor. 19. Yüzyılda İstanbul’da da satılmaya başlanan çikolata artık tüm dünyada yediden yetmişe herkesin severek tükettiği özel bir ürün” diyerek bu ürünü sevgililer gününde daha da özel hale getirdiklerini söyledi.