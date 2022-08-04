Aydınlı esnaf duyarsız vatandaşlara tepki gösterdi

Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Aydın’da esnaf Saim Korlaelçi, yoldan geçen vatandaşların kullanabilmesi için iş yerinin önüne kurduğu sebilin duyarsız vatandaşlar tarafından amacı dışında kullanılmasına tepki gösterdi.

Sıcak havalarda vatandaşların serinleyebilmesi için su hayrı yapan Korlaelçi, duyarsız vatandaşların suistimali ile karşılaştı. Bazı vatandaşların sebile gelerek damacanalarını doldurduğunu, tek kullanımlık olan pet bardakları alıp götürdüğünü ifade eden Korlaelçi, vatandaşlara duyarlılık çağrısı yaparak yaşanan duruma tepki gösterdi. Pet bardakların alınması sonucu maliyetin de arttığını ifade eden Korlaelçi; “Maalesef alıp gidilen bardaklar sebebiyle günlük 2 bin bardak kullanılmaya başlandı. Bu da maliyetimizi çok artırdı. Aydınlı vatandaşlarımızın sıcak havalarda kullanabilmesi için yerleştirdiğimiz sebili kaldırma noktasına geldik. Vatandaşlarımızdan duyarlılık bekliyoruz” dedi.

Efeler ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde yer alan dükkanının önüne daha öncede ihtiyaç sahibi vatandaşlar için askıda ekmek kampanyası ile ekmek dolabı koyan Korlaelçi, o zaman da duyarsız vatandaşların ekmeklerin çoğunu alıp gitmesi üzerine caydırmak amacıyla güvenlik kamerası koymuştu. Hayırsever esnaf yaptığı çeşitli hayırlar ile bilinirken duyarsız vatandaşların suistimalinden de kurtulamadı. Son olarak dükkanının önüne koyduğu su sebili ile duyarsız vatandaşların hedefi olan Saim Korlaelçi, sebilin üzerine "Lütfen 2,5 ve 5 litre petlerle su almayın. Her aldığınız 5 litrelik su 2 saat suyun sıcak akmasına sebep olmaktadır. Buradaki su, ev ve işyerlerinize taşımak için değildir, yoldan geçen insanların susuzluğunu gidermesi içindir. Bardak kullanırken hassas olmanızı rica ederiz. İçilmeden kullanılan ve atılan her bardak maddi olarak geri dönüyor, anlayışınız için teşekkür ederiz" yazısını yapıştırdı.

Sıcak havadan bunalan vatandaşların soğuk su içererek, serinlemesi için iş yerinin önüne 100 litrelik sebil koyduğunu ifade eden Korlaelçi, “Amacımız, sıcaktan bunalan vatandaşlarımızı soğuk su ile bir nebze olsun ferahlatmaktı. Salgının yayılmaması için tek içimlik bardaklardan ilk başlarda günlük 700 adet yerleştirmiştik. Belli bir süre sonra bardak sayısını 2 bine kadar çıkardık ama yine de bardakların yetmediğini fark ettik. Çok sayıda bardağın kısa sürede tükenmesinden şüphelendik ve kamera görüntülerini inceledik. Görüntülerde vatandaşların bardakları toplu olarak alıp götürdüğünü ve sebilden de damacanayla su çektiğini gördük ve büyük üzüntü yaşadık. Gerçekten artan maliyetler dolayısıyla sebili kaldırma noktasına geldik. Lütfen vatandaşlarımızın daha duyarlı olsunlar” dedi.