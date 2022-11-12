Aydınlı engelli bireyle Çanakkale Şehitliği’ni ziyaret etti

Aydın’da yaşayan farklı engel gruplarından öğrenci ve veliler, Beyazay Derneği Aydın Şubesi koordinesinde Çanakkale Şehitliği’ni ziyaret etti.

Aydın’daki görme, işitme ve konuşma, bedensel, zihinsel ve kronik hastalıklar gibi farklı engel grupları olan vatandaşlara destek olan Beyazay Derneği Aydın Şubesi, Çanakkale’ye bir gezi düzenledi. Aydın’da yaşayan engelli bireylerin bir araya geldiği etkinlikte Aydınlı vatandaşlar engel tanımadan Çanakkale Şehitliği’ni ziyaret etti. Hüzünlü ve duygulu anların yaşandığı ziyarette, engelli bireyler 120 kilometrelik yarımadada bulunan ziyaret noktalarını rehber eşliğinde gezerek, şehitler için dua etti.

Etkinlik ile ilgili açıklamalarda bulunan Beyazay Derneği Aydın Şube Başkanı Demet Pilevneli; “Erişilebilirlik noktasında zor bir güzergah olan alandan güzel anılarla ayrıldık. Hüznü, vefayı, sevinci ve iftihar etmeyi hep birlikte yaşadığımız gezide, katılımcılarımızın yüzlerinin güldüğünü görmek ise en büyük ödülümüz oldu. Başta Valimiz Hüseyin Aksoy olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Çanakkale her vatan evladının görmesi gereken bir yer. Ecdadımızın canını hiçe sayarak vatanı bize emanet ettiği yerlerdeyiz. Siperlerinde savaş alanlarındayız. Bu vatana can verenlere çok şeyler borçluyuz” dedi.