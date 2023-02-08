Aydınlı eczacılardan afet bölgesine ilaç desteği

Aydın Eczacı Odası, Kahramanmaraş Depremi’nin yaralarını sarmak ve oradaki hastalara ulaştırılması amacıyla afet bölgesine Aydın’dan bir tır dolusu ilaç gönderdi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 ve 7.4 şiddetindeki depremlerin ardından Aydınlılar, depremzedeler için seferber oldu. Aydın’da binlerce vatandaş büyük bir duyarlılık örneği sergileyerek, depremzedeler için yardıma koştu. Vatandaşlar yanlarında getirdikleri battaniye, kışlık giyecek, yiyecek, ısıtıcı, ayakkabı ve benzeri eşyaları depremzedelere ulaştırılması için yetkililere teslim etti. Bu çerçevede çalışma başlatan Aydın Eczacı Odası da, ilaç desteği için harekete geçti. Oda üyesi eczacıların destekleriyle ise kısa sürede bir tır dolusu ilaç yardımı toplandı. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda toplanan ilaçlar ise dualar eşliğinde Kahramanmaraş’a gönderildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan 21. Bölge Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan; “Aydın Eczacı Odası, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonu ile deprem bölgesine bir tır ilaç gönderdi. Aydınlı eczacıların bağışladıkları ilaçlar Kahramanmaraş’ta bulunan kriz merkezine teslim edilerek hastalara ulaştırılacak. Çok kısa süre içinde ecza depolarına sipariş ettiği ilaçları eczacı odasına ulaştıran meslektaşlarıma duyarlılıkları için çok teşekkür ediyorum. Umarım giden ilaçlar hastalarımıza derman olur. Bundan sonraki süreçte gönüllü eczacılarımızı, Türk Eczacıları Birliği ve Kamu Otoritemizle koordineli olarak bölgeye göndermeyi ve bölgede ilaç ve sağlık hizmetine katkıda bulunmayı planlıyoruz. Ayrıca bölgenin ihtiyacı olan ilaçları ve ihtiyaç malzemelerini Türk Eczacıları Birliği koordinasyonu ile deprem bölgesine iletmeye devam edeceğiz” dedi.