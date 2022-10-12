Aydınlı eczacılar Ankara’da sorunlarına çözüm bulmak için ses yükseltecek

Hastaların en yakın sağlık danışmanı olarak yıllardır kamu yararına hizmet veren eczacılar seslerini duyurmak ve sorunlarına çare bulmak amacıyla 16 Ekim Pazar günü Ankara’da miting düzenleyecek. Mitingde yer alacak olan Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan, "Yok sayıldık, görmezden gelindik" dedi.

21. Bölge Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan eczacıların zor günler yaşadıklarını ve Türkiye’deki eczacılar olarak eylem yapma kararı aldıklarını ifade ederek, "İçinde bulunduğumuz zorlu koşulları ve yaşadığımız hak kayıplarını bütün ayrıntılarıyla duyurduk. Sorunlarımıza çözüm bulunmaması halinde hastalarımızın en yakın sağlık danışmanı olan eczacılarına erişmekte güçlük yaşayacağını, çünkü iki eczaneden birinin kapanma noktasına geldiğini aktardık. Hastalarımızın kaliteli ve güvenilir ilaca erişimindeki tek nokta olan eczanelere erişmemesinin, sağlık sistemimiz açısından da ciddi sorunlara neden olacağını, eczanelerin üstlendiği kilit rolün Covid-19 pandemi sürecinde bütün netliğiyle ortaya çıktığını ifade ettik. Son dönemlerde sıklıkla yaşanan ve hastalarımızı ciddi şekilde mağdur eden ilaca erişim sorunlarına artık kalıcı çözümün bulunması gerektiğini ısrarla vurguladık. Bugün hastalarımıza fiyat farkı çıkarmayan ilaç neredeyse kalmadı ve maalesef bu fiyat farkları her geçen gün katlanarak artıyor. Biz eczacılar hiçbir sorumluluğumuz olmamasına rağmen sahada hasta ve eczacıyı karşı karşıya getiren, ilaç fiyat farklarından kaynaklı sıkıntıları defalarca dile getirdik. Stratejik personel olarak kamuda görev yapan meslektaşlarımızın uğradığı hak kayıplarının kabul edilemez olduğunu ifade ettik. Ama görmezden gelindik, yok sayıldık" dedi.

"Sesimizi meslektaşlarımızla birlikte yükselteceğiz"

16 Ekim Pazar Günü Ankara’da Türkiye genelindeki eczacıların katılımıyla miting düzenleyeceklerini belirten Karaarslan, "Halka en yakın sağlık hizmeti sunan eczacılar olarak açık bir şekilde ifade ettiğimiz taleplerimize karşılık bulamadığımız için sesimizi 16 Ekim Pazar günü Ankara’da gerçekleştireceğimiz Büyük Eczacı Mitinginde, gerek kamuda gerek eczanelerinde gerekse ilaç sanayinde görev yapan meslektaşlarımızla birlikte yükselteceğiz. Aydın Eczacı Odası olarak meslektaşlarımız ve en büyük destekçimiz eczane çalışanlarımızla birlikte katılacağımız mitingde Türkiye’nin dört bir yanından gelecek diğer meslektaşlarımızla birlikte omuz omuza mesleğimiz için ayakta olacağız" ifadelerini kullandı.