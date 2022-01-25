Aydınlı doğaseverlerden, tarihi mezarları koruma çağrısı

Aydın’da faaliyet gösteren Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’nin (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, tarihi mezarların korunması için çağrıda bulunarak “Tarihi mezarlar yok olmanın eşiğinde” dedi.

Aydın’ın tarihi ve doğal güzelliklerinin korunması adına önemli çalışmalar yapan Ekosistemi Koruma ve Doğasevenler Derneği (EKODOSD), Muğla’nın Milas ilçesi Kızılağaç Mahallesi’nde yer alan tarihi çeşme ve mezarların korunması için çağrıda bulundu. Tarihi yapıların bakımsızlıktan dolayı yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu ifade eden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, tarihi yapıların taş yığınları haline gelmemesi için tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Bakımsızlıktan dolayı birçok tarihi mezarın harabeye döndüğünü ifade eden Sürücü; “Yöre insanları tarafından Türkmenlere ait olduğu ve kimine göre Selçuklu, kimine göre Osmanlı dönemine ait diye söylenen kubbemsi mimari tarzda inşa edilen tarihi mezarlar bakılmadığı takdirde yıkılabileceği konusunda uyarmıştık. Ne yazık ki geçen 11 yıl içinde bakımsızlıktan dolayı mezarlar harabeye dönüşmüş vaziyette ve bazılarının da tamamen yıkıldığı görülmektedir. Mezarlardan birinin üzerinde bulunan kitabede ne yazıldığıyla ilgili bilgi almak için, konusunda uzman olan bir tarihçiye gönderdik. Kızılağaç’ta bulunan bu tarihi mezarlarda bir iyileştirme yapılmazsa, birgün hepsi taş yığını haline gelecek ve bir dönemi yansıtan kültürel mirasımız yok olacaktır. Kıyıkışlacık (İasos) yakınlarındaki Kızılağaç Mezarlığının hemen yanında bulunan tarihi çeşmeye ve tarihi mezarlara, ilgili bir kurumun sahip çıkarak yıkılıp yok olmadan gerekli duyarlılığı göstermesini umuyoruz” dedi.