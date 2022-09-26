Aydınlı doğa severlerin rotası Fethiye oldu

Doğal ve tarihi güzellikleri ile dikkatlerini üzerine çeken Ege Bölgesi içerisinde yer alan Fethiye, doğası, tarihi, kültürü ve alternatif birçok ekoturizm faaliyetleriyle Aydınlı doğaseverleri etkiledi.

Aydın’ın tarihi ve doğal güzelliklerinin korunması adına önemli çalışmalar yapan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) geleneksel bahar gezilerine devam ediyor. Gezi turlarının bu haftaki durağı ise Muğla’nın Fethiye ilçesi oldu. Fethiye’nin doğal ve kültürel alanlarını gezen doğa severler adeta Fethiye’yi yeniden keşfetti. Kıyı kesimlerde yoğunlaşan turizm baskı ile artan yapılaşmanın doğadaki olumsuz etkilerine dikkat çeken doğaseverler duyarlılık çağrısında bulundu. Doğanın her geçen yıl daha da bozulduğunu ve kirletildiğini gözlemlediklerini ifade eden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, güzelliklerin korunarak geleceğe taşınması gerektiğini belirtti.

Her zaman olduğu gibi doğa ve kültür gezilerinin devam edeceğini ifade eden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü; “Bu yıl geleneksel gezimizi Muğla ve ülkemizin önemli turizm merkezlerinden biri olan Fethiye’ye yaptık. Daha çok kentin çevresindeki doğal ve kültürel alanları gezdik. Zengin kültür varlıklarına sahip Fethiye’nin pek fazla gidilmeyen antik yerleşimlerini inceledik. Kısa mesafelerde gidilebilecek birçok doğal alanını gezme fırsatımız oldu. Tüm bu doğal alanları güzelleştiren ve hayat veren suyun önemine dikkat çektik. Kıyılarımızda yoğunlaşan turizm baskısının özellikle yapılaşma ve çevre konusundaki olumsuz etkileriyle, doğanın her geçen yıl daha da bozulduğunu ve kirletildiğini gözlemledik. Sualtında yaptığımız gözlemlerde Kızıldeniz’den gelen birçok istilacı türün, geçtiğimiz yıllara oranla daha da çoğaldığını, sevindirici olanın da yavru Orfozların arttığını gördük. Fethiye’nin doğasıyla, tarihiyle, kültürüyle, alternatif birçok ekoturizm faaliyetleriyle dünyanın pek çok ülkesinden turist çektiğini gördük. Umarız bu güzellikler, koruma ve korumaya uyumlu kullanılarak geleceğe taşınabilir” dedi.